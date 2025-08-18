La facturació de les empreses encadena dos mesos d'ascensos i es dispara fins al 6% al juny
L'indicador va registrar una pujada mitjana del 3,9% en els sis primers mesos de l'any en comparació a 2024, amb les companyies de subministrament d'energia elèctrica i aigua al capdavant (+18,3%)
Celia López
Les empreses van incrementar les seves vendes amb força al juny en taxa interanual. Les companyies van facturar un 6% més, una xifra gairebé cinc punts superior a la de maig i la més pronunciada des d'el mes de març passat, quan va augmentar un 8,9%, segons l'Índex de Xifra de Negocis Empresarial (ICNE) publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquest ascens, les vendes dels grups empresarials encadenen dos mesos de pujades consecutives després del repuntin experimentat al maig del 1,1%. En els sis primers mesos de 2025, aquest indicador va registrar una pujada mitjana del 3,9% en relació al mateix període de 2024, amb els grups de subministrament d'energia elèctrica i aigua al capdavant (+18,3%)
El fort repunt de la facturació de les empreses al juny va ser conseqüència de l'augment de les vendes en tots els sectors, especialment en el subministrament d'energia elèctrica (+17,9%), el comerç (+6,6%) i els serveis (+6%). En la indústria, l'avanç de la facturació va ser d'un 3,4% interanual.
Si es corregeixen els efectes estacionals i de calendari, la facturació de les empreses es va incrementar un 5,1% interanual, xifra que és 2,5 punts superior a l'augment registrat el mes anterior i amb la uqe s'encadenen deu mesos consecutius d'alces. Dins de la seriosa corregida, les vendes de les empreses també van experimentar pujades en tots els sectors econòmics. Destaquen els increments del subministrament d'energia elèctrica i aigua (+14,2%), els serveis (+5,9%) i el comerç (+5,8%).
Increment mensual
En la valoració mensual (juny sobre maig), la facturació empresarial va pujar un 1,5% en la sèrie desestacionalitzada, reprenent els ascensos per primera vegada des d'el mes de gener passat. Dels quatre sectors analitzats per Estadística, tots van presentar taxes positives, especialment el subministrament d'aigua i energia, que va elevar la seva facturació mensual un 8,8%, i el comerç (+1,3%).
