Municipalisme
El Govern català reforça els ajuntaments rurals amb un fons de nou milions per impulsar projectes locals
La mesura busca donar suport a uns 600 municipis de menys de 2.000 habitants per dotar-los de «musculatura tècnica»
Gisela Boada
El Govern destinarà nou milions d’euros a una nova línia d’ajudes pensada per als petits municipis rurals que no disposen de recursos tècnics per elaborar projectes d’obra. La mesura, que beneficiarà uns 600 pobles de menys de 2.000 habitants amb falta de «musculatura tècnica», pretén facilitar la redacció d’iniciatives que després es tradueixin en actuacions concretes. «Catalunya no es pot permetre avançar a dues velocitats: el món urbà d’una banda i el rural de l’altra», ha defensat el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN), en la qual ha donat a conèixer la nova injecció de recursos.
L’anunci arriba poques setmanes després de l’aprovació al Parlament de l’Estatut dels Municipis Rurals, la primera llei impulsada pel Govern de Salvador Illa, que estableix un règim jurídic i financer propi per combatre el desequilibri territorial. Amb aquest nou fons, l’Executiu busca reforçar aquesta aposta pel món local i respondre a una de les seves demandes històriques. De fet, el Govern també té el compromís d’aprovar una nova llei de finançament local que substitueixi l’actual marc, ja desfasat.
En paral·lel al nou fons, la Generalitat treballa en el desplegament de la fibra òptica a tot el territori i ha tancat un acord amb l’Estat per estendre-la per vies com l’N-260. L’estratègia, ha remarcat Dalmau, passa per garantir que els pobles petits tinguin el mateix accés a serveis públics, igualtat d’oportunitats i connexió digital que les ciutats.
L’aposta pel món local
Des de l’arribada d’Illa a la Generalitat, el municipalisme s’ha convertit en una de les banderes de l’Executiu. A més de recuperar la llei de l’Estatut dels Municipis Rurals, redactada inicialment en el mandat de Pere Aragonès, el Govern socialista ha reactivat la llei de barris i ha duplicat la dotació del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC),que ascendeix ara a500 milions d’euros. Amb aquesta injecció, tots els ajuntaments rebran entre 400.000 i 800.000 euros per a actuacions com canalitzacions, pavimentació de camins o renovació de l’enllumenat. Només a l’àrea metropolitana de Barcelona la inversió arriba als 80 milions, quatre vegades més que en l’última convocatòria.
Una altra de les grans mesures amb el segell Illa que posa el municipalisme al centre és la que afecta l’estructura mateixa dels ajuntaments. Tal com va avançar EL PERIÓDICO, l’Executiu ha detectat un dèficit de secretaris i interventors municipals: de les 1.500 places existents a Catalunya, només unes 500 estan cobertes oficialment.
Reestructuració dels ajuntaments
Per revertir-ho, la Generalitat va segellar en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat un acord que li permetrà recuperar, tal com marca l’Estatut, les competències per convocar i proveir aquestes places de funcionaris d’habilitació nacional. Serà l’Escola d’Administració Pública de Catalunya la que assumeixi les funcions de selecció, formació, nomenament i assignació d’aquests perfils clau per al funcionament municipal.
De fet, ja està en marxa una convocatòria de 218 places a la qual s’han presentat més de 1.000 aspirants. El procés, que incorporarà formació específica sobre la normativa catalana, permetrà començar a cobrir vacants a partir de l’estiu del 2026. Aquesta mesura s’emmarca en la reforma de l’Administració pública catalana, l’encàrrec central que Illa va confiar a Dalmau al capdavant de la Conselleria de Presidència.
- L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
- Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
- Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»