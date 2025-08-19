Compromís amb ERC
El Govern es prepara per aprovar al setembre la quitació del deute de Catalunya, extensible a totes les autonomies
La quitació haurà de ser validada després pel Congrés dels Diputats
Juan Ruiz Sierra
El Govern es prepara per aprovar, després de la tornada de l’estiu, un paquet d’iniciatives amb les quals combatre la sensació de final de cicle que s’ha apoderat de la legislatura després de l’esclat de l’escàndol que afecta Santos Cerdán, exsecretari d’Organització del PSOE. Junt amb les mesures socials (com la nova llei del tabac i l’abolició de la prostitució) i uns probables canvis en el Consell de Ministres, l’Executiu prepara també la condonació del deute de Catalunya, compromesa amb ERC a canvi del suport dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez.
Fonts de la Moncloa expliquen a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que la intenció és aprovar la llei que faci possible aquesta quitació «a principis de setembre», però la data encara no està definida. Els col·laboradors del president del Govern també remarquen que el «compromís» és que totes les comunitats autònomes, no només Catalunya, es puguin beneficiar de la condonació del 20% del seu deute.
A finals del febrer passat, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va detallar les quanties per a cada territori de la quitació del deute adquirit a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Segons els càlculs d’Hisenda, a Catalunya se li condonaran 17.014 milions d’euros, només per darrere d’Andalusia, la comunitat més beneficiada, amb 18.791 milions d’euros.
Aleshores ja es va establir que a la tornada de l’estiu s’hauria d’activar el mecanisme que ho fes possible, a través de l’aprovació de la mesura pel Consell de Ministres i la posterior votació al Congrés dels Diputats.
