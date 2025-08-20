Labubu: fenomen juvenil, negoci multimilionari
Els beneficis de Pop Mart han crescut pràcticament un 400% respecte a l'any passat
Redacció
Pop Mart, l’empresa xinesa que produeix i comercialitza les figures Labubu, va multiplicar per cinc els seus beneficis en el primer semestre gràcies a l’èxit mundial d’aquests joguets, la popularitat dels quals s’ha disparat en els darrers mesos. Segons el balanç de resultats remès aquest dimarts a la Borsa de Hong Kong —on cotitza—, els beneficis van créixer un 396,5 % interanual fins a l’equivalent a uns 637 milions de dòlars, mentre que la facturació es va triplicar (+204,4 %) fins a situar-se en uns 1.932 milions de dòlars. «Labubu (...) es va erigir en una de les marques més desitjades del món en la primera meitat de l’any», assegura Pop Mart al document, on es compromet a «llançar dissenys superiors» i a impulsar aquesta sèrie de figures «fins a una talla mundial i duradora».
La popularitat del personatge a l’estranger va impulsar molt les vendes fora de la Xina, que van passar de representar el 22,8 % dels ingressos totals al 40,3 %, tot i que es van més que duplicar (+135,2 %) respecte al primer semestre de l’any anterior. D’aquest 40,3 % que ara suposa el mercat exterior per a Pop Mart, els majors creixements es van registrar al continent americà, on la facturació es va multiplicar per 12, i a Europa, on va ser 8 vegades superior en comparació interanual. Àsia-Pacífic, que concentra un 20,6 % de les vendes, va créixer un 257,8 %.
Així, el diari hongkonguès South China Morning Post qualifica la companyia com «el productor de joguines més valuós del món» i un important «exportador de poder tou (soft power) de la Xina». Durant molts anys, la Xina figurava en les ments occidentals com un important productor de béns —per exemple, tecnològics— a baix cost, però l’èxit de Labubu s’uneix ara a altres impactes culturals a escala mundial com el del popular videojoc Black Myth: Wukong (2024), que va batre rècords globals de jugadors.
Els productes de Pop Mart, empresa fundada a Pequín, inclouen figures de disseny, articles col·leccionables i joguines, així com col·laboracions entre creadors i grans marques que generen un fervor significatiu entre col·leccionistes i franquícies amb cada nou llançament.
Entre elles destaca Labubu, un entremaliat monstre d’orelles punxegudes i somriure diabòlic inspirat en la mitologia nòrdica. Dissenyat el 2015 per l’artista hongkonguès Lung Ka-sing, Pop Mart en va identificar el potencial i el va afegir a la seva línia de productes, llançant les primeres figures col·leccionables el 2019.
La seva popularitat va enlairar-se arreu del món el 2024 i s’ha convertit en un objecte de col·lecció i una tendència a les xarxes socials, en part gràcies a l’estratègia particular de màrqueting de l’empresa, consistent a llançar edicions limitades d’aquests joguets que els han convertit en objectes de desig molt cobejats.
