Els notaris de la Catalunya Central autoritzen 10.242 actes jurídics no contenciosos en deu anys
Les declaracions d'hereus abintestat són les majoritàries a tots els districtes de les nostres comarques
Els notaris de la Catalunya Central han autoritzat 10.242 actes jurídics no contenciosos des del 2015, quan va entrar en vigor una llei que els permet realitzar aquests tipus d’actes. El districte de Manresa, amb 3.887 actes, és el que més n’ha realitzat, superant per poc al d’Igualada (3.803) i per molt més als de Berga (1.606) i la Seu d’Urgell (946).
D’aquests actes, el que sobresurt, per molta diferència, és la declaració de notorietat d’hereus abintestat, amb 7.545 actes a les nostres comarques en aquests deu anys. Aquesta declaració és la que es fa quan una persona mor sense fer el testament, i s’ha de decidir qui són els hereus i en quina proporció rep cadascú. És l'opció majoritària a tots els districtes.
Concretament, al de Manresa representen 3.120 casos. La medalla de plata se l’emporta l’escriptura de divorci o separació, amb 256 actes en deu anys, mentre que l’escriptura de celebració de matrimoni se situa tercer amb 198. L’acta de resolució d’expedient matrimonial ocupa la quarta posició amb 173 casos.
Al de Berga, 1.398 dels actes han sigut de la tipologia majoritària, mentre que de tota la resta només n’hi ha hagut 208. Entre aquests, els dos més destacats han sigut l’acta de notorietat d’hereus abintestat col·laterals (88 casos), molt relacionat amb el tipus majoritari, i l’escriptura de separació matrimonial o divorci, amb 68 casos.
El districte d’Igualada té un clar segon classificat: l’acceptació d’herència a benefici d’inventari, amb 979 casos, dels quals 947 han sigut a partir del 2020. Aquest acte implica que la persona que rep una herència només assumeix els deutes heretats fins que assoleixen el valor de l’herència rebuda. Sorprèn, perquè aquesta tipologia només té un cas en deu anys tant al districte de Manresa com al de Berga, i vuit al de la Seu d’Urgell. Les altres tipologies habituals a Igualada són les escriptures de matrimoni (155) i de separació o divorci (194), i les actes de resolucions d’expedients matrimonials (114).
Pel que fa al districte de la Seu, la declaració de notorietat d’hereus abintestat ocupa la majoria (830 casos), la segona posició correspon, com a Berga, a la tipologia d’hereus abintestat col·laterals (42), i tant els afers matrimonials (20), com de separació i divorci (18) són els més destacats.
Els actes jurídics no contenciosos autoritzats per notaris han anat en augment, especialment després de la pandèmia. Al districte de Manresa, el rècord es va assolir l’any 2023 amb 524 actes. A Igualada va ser el 2022, amb 563, com a Berga, amb 148 casos. L’any més prolífic del districte de la Seu d’Urgell va ser el 2021, amb 121 casos. En total, l’any 2024 es van fer 1.233 actes d’aquest tipus, en comparació als 722 casos del 2016, el primer any sencer amb la normativa en vigor. Aquest 2025, de gener a juny s’han fet 569 autoritzacions notarials d’actes jurídics no contenciosos.
Pel que fa a la resta del país, els notaris de Catalunya han autoritzat 166.459 actes jurídics no contenciosos des de l’entrada en vigor de la llei. Aquesta dada representa un 13,2% del total d’actes d’aquest tipus autoritzats a escala nacional (1.264.453). La xifra situa la comunitat catalana com la tercera amb major nombre d’actes de jurisdicció voluntària autoritzats en els 10 anys de vigència de la Llei, per darrere d’Andalusia (225.632) i Madrid (189.444).
L’entrada en vigor de la Llei de Jurisdicció Voluntària, el juliol de 2015, va atribuir als notaris, juntament amb altres operadors jurídics, competències que fins al moment eren exclusivament d’àmbit judicial, amb l’objectiu d’agilitzar procediments, fer-los més eficients i accessibles i alleujar la càrrega dels tribunals.
El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, assenyala que «les xifres demostren que durant aquests deu anys la Llei de Jurisdicció Voluntària ha complert amb el seu objectiu de desjudicialitzar expedients, gran part dels quals han passat a mans dels notaris. Gràcies a la llei, els ciutadans disposen de més opcions a l’hora de realitzar aquest tipus de tràmits, i cada vegada més escullen la via notarial, ja que és una alternativa àgil, segura i propera».
