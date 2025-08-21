Guerra comercial
Lagarde adverteix que els aranzels desacceleraran l’economia europea
La presidenta del BCE avisa d’un menor creixement a partir del tercer trimestre
L’organisme tindrà en compte l’acord entre els EUA i la UE en les pròximes decisions sobre tipus d’interès
La banquera francesa calcula que el gravamen mitjà dels Estats Units serà d’entre el 12 i el 16%
Rosa María Sánchez
L’economia global i la de la zona euro han desplegat un creixement preventiu en la primera part de l’any –amb una activitat accelerada, en espera de la concreció de l’augment dels aranzels anunciat per Donald Trump–, però l’economia "es desaccelerarà en el tercer trimestre, a mesura que es desmantellin les compres anticipades" que les empreses han anat avançant fins ara. Aquest és, almenys, el pronòstic que va expressar ahir la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, en un discurs davant del Consell Empresarial Internacional del Fòrum Econòmic Mundial, a la ciutat de Ginebra (Suïssa).
Un miratge
De moment, segons Lagarde, "la forta concentració anticipada de la demanda mundial" –ja que els importadors van augmentar els inventaris en previsió d’aranzels més alts– ha generat un creixement global superior al previst en la primera part de l’any.
En el primer trimestre, per exemple, es van disparar les exportacions als EUA de productes farmacèutics de la zona euro, arran del temor d’un fort increment dels aranzels. Els importadors europeus també van accelerar les seves compres als EUA, tement que les represàlies aranzelàries de la UE poguessin encarir les seves compres.
Com a resultat d’aquest augment de l’activitat comercial, el Fons Monetari Internacional (FMI) estima que el creixement mundial en el primer trimestre va ser 0,3% punts superior al que es projectava a l’abril i ha elevat al 3% la seva projecció de creixement global per al 2025 (dues dècimes més que el que s’avançava a l’abril).
Però la presidenta del BCE va advertir ahir que aquest miratge ja s’ha esgotat: "Amb els augments aranzelaris que ara s’estan implementant, aquest efecte s’està revertint i la desacceleració esperada en el creixement de la zona euro ja era evident en el segon trimestre d’aquest any".
En el segon trimestre ja va entrar en joc un nou aranzel general del 10% per a les totes les importacions dels EUA, així com els nous gravàmens incrementats per a automòbils i per al ferro i l’acer. Per la seva banda, en el tercer trimestre estan sent d’aplicació els acords comercials a què estan arribant els EUA amb les diferents zones per als anomenats "aranzels recíprocs".
Acord comercial UE-EUA
En la primera intervenció de Lagarde després de l’acord aranzelari aconseguit entre els Estats Units i la Unió Europea, del passat 27 de juliol, la presidenta del BCE va corroborar que el nou marc "imposa aranzels més alts als béns de la zona euro en comparació amb el règim aranzelari nord-americà anterior a l’abril". Lagarde va expressar que l’organisme tindrà en compte les implicacions de l’acord comercial entre la UE i els EUA per a l’economia de la zona euro en les projeccions del setembre, que són les que guiaran les decisions sobre tipus d’interès que es puguin adoptar en els pròxims mesos.
Tot i que l’acord segellat entre Trump i Ursula Von der Leyen parteix d’un aranzel general addicional del 15% dels EUA sobre les compres de la UE, el BCE calcula que això situarà el gravamen efectiu mitjà entre el 12% i el 16% per a les importacions nord-americanes.
Lagarde considera que aquest aranzel mitjà efectiu és "lleugerament superior, tot i que pròxim" als supòsits que el BCE va tenir en compte en les seves projeccions macroeconòmiques el mes de juny, la qual cosa sembla descartar una correcció significativa en les pròximes previsions. Al juny, el BCE va mantenir en el 0,9% la seva previsió de creixement del PIB de la zona euro el 2025, va retallar en una dècima la del 2026 (fins a l’1,1%) i va mantenir en l’1,3% la del 2027. A més, va retallar en tres dècimes la previsió d’inflació en la zona euro per al 2025 i el 2026 (fins al 2% i l’1,6% respectivament) i va mantenir en el 2% la del 2027.
No obstant, Lagarde va admetre que, malgrat l’acord comercial, "persisteix la incertesa", ja que els aranzels específics per a cada sector sobre productes farmacèutics i semiconductors continuen sense estar clars.
Llaços comercials d’Europa
Durant la seva intervenció davant del fòrum empresarial, a Ginebra, la banquera francesa va remarcar que, si bé els Estats Units són i continuaran sent un soci comercial important, Europa també ha de procurar aprofundir els seus vincles comercials amb altres jurisdiccions, aprofitant les fortaleses de la seva economia orientada a l’exportació. "Europa compta amb una sòlida trajectòria que es pot consolidar", va dir Lagarde, abans de recordar que, com a principal soci comercial de 72 països, la UE ja compta amb "la xarxa d’acords comercials més gran del món".
