Un sector en el punt de mira (i 4)
Aquí estan les cases més luxoses d’Espanya
A Madrid, Barcelona i la Costa Brava, els compradors paguen entre dos i quatre milions d’euros per propietat, i a les Balears i la Costa del Sol l’import mitjà és de quatre milions, tot i que hi ha vendes rècord que superen els 20 milions
María Jesús Ibáñez
En diuen luxe ‘silenciós’, però possiblement l’adjectiu ‘discret’ s’ajusta molt millor. Es tracta, en suma, de passar desapercebut, de mantenir un perfil baix, d’evitar les fotografies promocionals o els anuncis que només insten a fer clic i tafanejar. Els rics que posen les seves cases a la venda busquen la privacitat i fugen de la xafarderia, reclamen que l’operació de compravenda es faci fora de mercat o ‘off market’,és a dir, que l’habitatge en qüestió no es publiciti. Per al comprador, els motius són similars. És més, comprar un immoble ‘off market’ és, per a l’inversor, sinònim de tranquil·litat i seguretat en l’adquisició.
Tenint en compte, per tant, que hi ha un percentatge important d’habitatges de luxe que escapen a les estadístiques, no és fàcil determinar amb exactitud quin és el volum que mou el sector immobiliari de gamma alta. Però hi ha dades com la que figura en l’últim balanç presentat per les companyies Fotocasa i Infinitum que calculen que, entre el gener del 2019 i el març del 2024, la disponibilitat d’immobles residencials amb un preu de compravenda superior als 800.000 euros es va disparar més d’un 150%. En el mateix període de cinc anys, el nombre de demandants d’aquest tipus d’habitatges va registrar un creixement del 97%, cosa que implica que pràcticament es va duplicar.
La immobiliària Lucas Fox, que treballa amb grans inversors d’arreu del món, indica, en el seu informe anual del 2024, que «l’oferta de propietats exclusives amb un preu de 2,5 milions d’euros o més va augmentar un 7%» respecte a l’exercici anterior. Això, malgrat que l’oferta d’immobles d’aquesta gamma disponibles en la seva cartera de clients es va reduir un 12% en comparació amb el 2023, «cosa que reflecteix l’existència d’un mercat més ajustat», apunta la firma.
