Competència
Batalla judicial de dues conegudes marques de calçat infantil per una suposada còpia de models
Zapato Feroz demanda Zapy Lonettes per haver, presumptament, copiat un dels seus models de sandàlies cranqueres
Roberto Bécares
Zapato Feroz, una de les marques més prestigioses del mercat de calçat infantil respectuós, ha emprès una batalla judicial contra una de les seves competidores, Zapy Lonettes, que va demandar per suposadament copiar models i dibuixos registrats per la seva marca.
En una recent resolució de l’Audiència Provincial d’Alacant, els magistrats donen la raó a la demandada i confirmen la sentència anterior, del jutjat mercantil d’Alacant i de Dibuixos Comunitaris número 4, que desestimava la demanda per infracció de models.
En concret, Creaholic, l’empresa valenciana darrere de Zapato Feroz, considerava que Inyectados Antón (Alacant), els creadors de Zapy Lonettes, infringien el seu dret d’exclusiva amb l’explotació d’unes sandàlies sota la seva marca, en concret unes cranqueres, que considerava "idèntiques i que no produeixen una impressió general diferent" de tres models que la companyia ja tenia "registrats".
En primera instància, la justícia va desestimar la demanda perquè el grau de llibertat de l’autor del disseny era "limitat", al tractar-se d’un model semblant a les cranqueres, fet que permetia considerar que la protecció del model registrat era reduïda, ja que "no és gaire singular".
Així mateix, remarcava que la comparativa entre sandàlies revelava que hi havia una gran diferència a "la sola i la forma, que, com a tals elements essencials del disseny, venen a configurar les grans línies de la seva aparença externa". "Els models registrats i els pretesament infractors difereixen per a aquest jutjador en el fet que el model registrat és un model més tancat i els no registrats més oberts, més pròxims a les cranqueres tradicionals", apreciava la sentència.
De la mateixa manera, el jutjat va considerar vàlides les proves de defensa de la demandada que havia comercialitzat sandàlies de característiques similars a les litigioses en catàlegs anteriors als dissenys registrats per Zapato Feroz.
La demandant va recórrer la sentència, disconforme amb la resolució, al·legant que hi havia un error en la interpretació de la jurisprudència sobre la llibertat de l’autor i una "valoració errònia" en la comparació visual.
Llibertat total
En la resolució final, curiosament, l’Audiència Provincial d’Alacant considera, al contrari que el jutjat mercantil, que en aquest cas el grau de llibertat de l’autor és total i que les diferències apreciades pel jutge no havien de ser considerades "suficients" per produir una impressió general diferent.
No obstant, sí que estimava que "encerta intuïtivament" quan va considerar que l’àmbit de protecció del model registrat és reduït a l’inserir-se en una "tendència" de moda "preexistent". Segons havia marcat jurisprudència anterior, creia l’Audiència, "les tendències de moda" no han de limitar la llibertat de l’autor, sinó determinar "la singularitat del disseny registrat".
En conclusió, l’Audiència confirma la sentència ja que, malgrat que tots dos models tenen la puntera reforçada i a l’empenya unes tires que s’entrecreuen, fet "ja present en aquest tipus de calçat", la "impressió que produeixen els dissenys és diferent".
