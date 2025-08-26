Crítiques a les ajudes del Govern per la cria d'espècies autòctones catalanes en risc d'amenaça
Joan Gassó, president de l'Associació per al Foment de la Raça Asinina Catalana, titlla la mesura d'«insuficient» i explica que té uns requisits molt complexos: «se'n poden beneficiar una minoria»
L'anunci del Departament d'Agricultura de la Generalitat de destinar prop de 300.000 euros a la preservació i foment de les races autòctones catalanes en risc d'amenaça no ha estat ben rebuda entre els ramaders d'aquestes espècies. Joan Gassó, propietari de la finca Fiuves, el Centre Mundial del Ruc Català -ubicada a Olvan-, i també president de l'Associació per al Foment de la Raça Asinina Catalana (AFRAC), titlla les ajudes d'«insuficients» i denuncia que el sistema està plantejat perquè molt poques persones se'n puguin beneficiar. «Només tens accés a les ajudes si tens un mínim de cinc animals que tinguin més de tres anys i si, a més, fa cinc anys que en tens». Això impossibilita que petits propietaris o bé persones que fa poc que han començat se'n puguin beneficiar. «Hi ha 348 rucs catalans, i compto que només els propietaris d'una cinquantena hi tindran accés», lamenta Gassó.
«Diuen que volen incentivar que la gent en criï, però jo ja començo a dubtar-ne», relata el president d'AFRAC. «Cada any els hi demano el mateix, els hi dic, i sempre em diuen que no pot ser. És massa restrictiu. La normativa està pensada per tallar les ales». «Ni que sigui amb mil euros ja pots comprar coses, ja és una ajuda important». A més, explica que un dels principals problemes és la gran quantitat de burocràcia que hi ha per sol·licitar ajudes i permisos: «Estic fart de barallar-m'hi. Tot són problemes i tot són papers, els hi fem la feina. Em passo el matí cuidant els rucs i la tarda fent papers». «Hi ha moltes coses, com el banc de germoplasma, que ho tenen només perquè els obliga Europa, no perquè en tinguin interès. Quan no quedin rucs, de què els servirà un banc de germoplasma? A qui inseminaran?», lamenta.
A més, Gassó explica que la raça del ruc català «no és productiva». «Costa molt tenir un pollí. És un procés llarg i complicat. Fins al cap de cinc anys no n'aconsegueixes tenir un». A més, com que no treu ni llet ni carn, «l'única manera que la gent el tingui és per capritx». Però fins i tot així costa que la gent aposti per comprar-ne un. «Aquest any ja he perdut deu o quinze persones que en volien tenir un, però els hi demanaven un Codi REGA, que és molt car i lent d'aconseguir. I la gent desisteix». Alerta que, si la situació no es reverteix, en uns anys serà insalvable: «a l'Associació som una cinquantena de membres. En cinc anys, la majoria ens jubilarem, i els fills no agafen el relleu. El més jove deu tenir uns cinquanta anys».
Tot i això, a l'AFRAC no es resignen i ja estan buscant altres aliances per pal·liar les mancances de les ajudes de la Generalitat. «Ara al setembre tindrem reunions amb la Diputació [de Barcelona]. Estan fent un pla per donar ajudes als propietaris d'animals que pasturen els boscos». «Veiem més interès per part de la Diputació que de la Generalitat. I això que encara no hem firmat res», assegura.
«Races amb origen a Catalunya»
Els ajuts del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació estan pensats per «fomentar i preservar les races autòctones catalanes que estan en risc d'amenaça». Segons relaten des del Govern, l'objectiu és ajudar a «desenvolupar el programa de cria de les races». Es convoquen de forma anual i enguany són d'un total de 296.841,53 euros, cofinançats entre el Departament (111.376,41 euros) i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol, que ha aprovat una dotació de 185.465,12 euros, mitjançant la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural.
Les beneficiàries d'aquests ajuts són les organitzacions o les associacions reconegudes oficialment pel Departament d'Agricultura. En concret, es consideren despeses subvencionables «la creació o el manteniment de llibres genealògics; les despeses derivades de la gestió del programa de millora reconegut oficialment per a la raça, orientades a la conservació in situ de la raça; la creació de bancs de germoplasma en centres autoritzats oficialment, i les proves destinades a l'avaluació genètica o al rendiment del ramat».
A part de l'ase català, algunes de les espècies amenaçades tenen presència a la zona pirinenca, en comarques com l'Alt Urgell o la Cerdanya, com el cavall pirinenc català o la vaca bruna dels Pirineus. En total, són tretze races: dos d'equines, tres de vaquines, tres d'ovines, una de cabres, tres de gallines i una d'oques. La situació d'aquestes races és diferent segons la seva evolució. Les ovelles ripollesa i xisqueta i la vaca bruna dels Pirineus són prou nombroses i s'integren en explotacions competitives, mentre que, per exemple, les races d'aus es mantenen amb una població més reduïda. Segons el Departament, «les races autòctones representen el record viu de la història i la cultura rural del país». «Generalment, pertanyen a troncs genètics molt allunyats de les races industrials i, per tant, són dipòsit d'una diversitat genètica que cal preservar».
