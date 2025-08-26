Jubilació
La despesa en pensions puja un 6,2% a l’agost, fins a la xifra rècord de 13.621 milions
La pujada de fins al 9% en les pensions mínimes i del 2,8% amb caràcter general dispara la nòmina mensual
Pablo Gallén
La Seguretat Social va destinar a l’agost 13.620,8 milions d’euros a l’abonament de les pensions contributives, la xifra més elevada registrada fins ara. Aquest import suposa un increment del 6,2% respecte al mateix mes del 2024, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
La nòmina incorpora la revalorització de les pensions aprovada per al 2025, que va ser del 2,8% amb caràcter general i d’entre el 6% i el 9% en el cas de les pensions mínimes.
Per tipus de prestació, les pensions de jubilació van concentrar gairebé tres quartes parts de la despesa, amb 9.954,9 milions d’euros, un 6,1% més interanual. A les pensions de viduïtat es van destinar 2.198 milions (+4,1%), a les d’incapacitat permanent 1.252,6 milions (+10,5%), a les d’orfandat 178,8 milions (+4%) i a les de prestacions en favor de familiars 36,5 milions (+6,5%).
En total, la Seguretat Social va abonar a l’agost 10.374.297 pensions, xifra que representa un 1,6% més que un any abans, repartides entre 9,38 milions de beneficiaris, també un 1,6% superior a la dada de l’agost del 2024.
La pensió mitjana del sistema es va situar en 1.312,9 euros mensuals, amb un augment del 4,5% en taxa interanual. En aquest conjunt, la pensió mitjana de jubilació va arribar a l’agost als 1.507,55 euros, després de créixer un 4,4% respecte a l’any passat.
