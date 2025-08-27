Operació rebost
Omplir la nevera després de vacances aquest any és un 2,7% més car
Els súpers preveuen més vendes de llegums (un 43% més) i altres productes bàsics
María Jesús Ibáñez
Tornar a omplir neveres, congeladors i rebostos després de les vacances d’estiu serà de nou aquest any una mica més car, entorn del 2,7% més que el 2024, si es té en compte quant han pujat de mitjana, en els últims 12 mesos, els productes bàsics de la cistella de la compra. Tot apunta que els llegums tornaran a ser els protagonistes de la denominada operació rebost amb un increment de consum previst d’un 43%, segons estimacions fetes públiques ahir per l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas).
La patronal dels supermercats, en la qual hi ha representades cadenes com Mercadona, DIA, Lidl, Aldi i altres empreses regionals, destaca que aquests dies de finals d’agost i principis de setembre concentren una despesa del 20% del comerç alimentari online de tot l’any, "per un transvasament brusc en la demanda per proveir-se de llet, llegums i frescos a les llars", indica l’entitat.
Segons Asedas, les 325 plataformes logístiques dels supermercats i majoristes treballen per proveir l’augment de la demanda, amb especial provisió, a més dels llegums, d’oli (el consum del qual es preveu que serà un 4,3% més alt), sucre (3,3% més), iogurts (10%) i formatges (2,5%). També es preveu més venda de pomes (+39%), peres (+45%), raïm (+74%) i cols (+75%).
