Finançament del FLA
La Generalitat refinança amb sis bancs 3.500 milions d’euros de deute i s’estalviarà 127 milions
L’administració catalana canvia deute que fins ara tenia amb el FLA per deute privat, per primera vegada des del 2012, i aconsegueix així obtenir uns interessos més baixos
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya ha aconseguit refinançar un total de 3.500 milions d’euros que abans devia al Fons de Liquiditat Autonòmica(FLA ) i ara deu a entitats privades. Entitats que li ofereixen interessos més baixos, amb la qual cosa s’estalviarà 127,6 milions d’euros al llarg dels pròxims 10 anys, segons ha fet públic aquest dijous la conselleria d’Economia en un comunicat. L’administració catalana culmina així el procés que va iniciar el maig passat, tal com va avançar la consellera Alicia Romeroen una entrevista a EL PERIÓDICO, i torna a negociar deute amb entitats privades després de dècada i mitja únicament nodrint-se d’instruments de l’Estat.
L’Executiu de Salvador Illa ha pactat el refinançament amb sis entitats bancàries d’origen espanyol, el nom del qual no han revelat per «motius de confidencialitat», segons argumenten des de la conselleria d’Economia. En total, ha firmat set préstecs a un tipus mitjà del 2,951%, 54,6 punts bàsics menys que el 3,497% del FLA 2023. El que, segons les estimacions de l’administració catalana, li permetrà estalviar un total de 127,6 milions d’euros fins al 2035. L’any que ve estima deixar de pagar 19 milions d’euros.
Des del 2012, quan el Govern presidit per Artur Mas només es finançava a llarg termini a través del FLA, la Generalitat només havia recorregut a aquest mecanisme. Ara, la conselleria d’Economia ha aconseguit refinançar part d’aquesta deuda amb els bancs a un tipus d’interès inferior.
El pròxim pas per completar aquesta normalització de les finances públiques catalanes és emetre deute nou directament amb els bancs. És a dir, no es tracta de refinançar la que ara tenen, sinó de contractar directament una de nova amb entitats privades.
