Les vendes de roba de segona mà es dupliquen entre els menors de 25 anys
Catalunya pren avantatge com a comunitat de l’Estat amb més botigues de peces reutilitzades amb l’obertura d’un nou establiment d’Humana a Barcelona
María Jesús Ibáñez
Perquè la seva aposta pel medi ambient és cada vegada més ferma i, per què negar-ho, perquè el seu poder adquisitiu és també més escàs. El cas és que el segment de persones menors de 25 anys que s’han passat a comprar moda de segona mà s’ha duplicat en l’últim lustre, fins a representar el 20% de la clientela dels establiments que venen roba reutilitzada. El sector, que aquest divendres incorpora una nova botiga, la que obre Humana Fundación Pueblo para Pueblo a Barcelona, valora amb satisfacció el rejoveniment que està observant entre el seu públic. «Fins al 2020, els menors de 25 anys representaven el 10% dels nostres consumidors; en l’actualitat, aquest percentatge s’ha duplicat i arriba al 20%», ha remarcat Rubén González, mànager d’Estratègia de Botigues de l’entitat.
Espanya compta en l’actualitat amb al voltant de 800 botigues de moda de segona mà, la meitat de les quals es concentra en mans de cinc entitats de l’economia social. Així, a més d’ Humana, també operen en aquest mercat Moda re- (que agrupa les diferents delegacions de Caritas), Aeress (Associació Espanyola de Recuperadors d ’Economia Social i Solidària), la fundació Mare Coraje i Cudeca, vinculada aquesta última a les cures per a malalts de càncer. La meitat de l’oferta de roba de segona mà es concentra en tres comunitats autònomes (Catalunya, Andalusia i Comunitat de Madrid), mentre que les ciutats que aglutinen més botigues són Madrid, Barcelona, València i Sevilla, segons un informe del sector amb dades corresponents a l’exercici del 2024.
El mateix estudi quantifica en 150 el nombre d’establiments de moda de segona mà aCatalunya, cosa que la converteix és la primera comunitat autònoma amb més punts de venda de roba reutilitzada per davant d’ Andalusia (123) i de la Comunitat de Madrid (106). «Des de fa anys s’han superat prejudicis i barreres respecte a la moda de segona mà. Era un sector amb escàs prestigi i s’ha convertit en una alternativa atractiva per a un públic cada vegada més ampli», ha afegit González en la inauguració del nou establiment de Barcelona, el que eleva a 151 la xifra de botigues a Catalunya.
Més de 7.500 articles en una sola botiga
El nou punt de venda al carrer de Numància, al barri de les Corts i és la número 23 de l’entitat a Barcelona, la 55a a Espanya. La nova botiga, que té 300 metres quadrats de superfície té parades a la venda uns 7.50 0 articles seleccionats prèviament a la planta de classificació del tèxtil que l’organització té a l’Ametlla del Vallès. «Fa 32 anys vam inaugurar la botiga més longeva de moda reutilitzada que encara tenim oberta, en el número 9 del carrer de Roger de Llúria. Fa dos anys obrim el nostre punt de venda més emblemàtic, a Portaferrissa, i avui estrenem nou establiment al barri de les Corts», ha indicat el mànager d’Estratègia de Botigues.
Les botigues d’Humana a Barcelona van comptabilitzar el 2024 un total de 3,1 milions de peces de roba venudes i 1,2 milions de compradors. «Tot i aquestes bones xifres, actualment, el sector viu una etapa de preocupació: les peces de roba tenen cada vegada menys durabilitat i qualitat, cosa que redueix el valor de reutilització i augmenta la proporció de tèxtils postconsum no reutilitzables», ha alertat el director de Projectes i Relacions Externes de l’ entitat, Rafael Mas. «Les taxes de reutilització han caigut en els últims anys, llastades per la mala qualitat de les peces de roba i per l’ auge de la moda ultra ràpida, els articles de la qual són tan barats que gairebé no generen valor al mercat de segona mà», ha afegit.
Els articles que es posen a la venda a les botigues d’Humana procedeixen de les donacions dipositades als contenidors de color verd ubicats a la via pública o als punts de recollida de les mateixes botigues. Els fons que es generen es destinen a projectes de cooperació al desenvolupament en països del Sud i accions socials a Espanya, als quals l’any passat l’entitat va destinar 2,7 milions d’euros.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria