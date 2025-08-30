Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vols barats: Iberia posa a la venda bitllets d’avió per 21 euros

L’aerolínia espanyola ha presentat la seva nova campanya de preus amb ofertes de vols a diferents punts d’Espanya, Europa i la resta del món

Un avió d'Iberia

Un avió d'Iberia / Pixabay

Lola Gutiérrez

Barcelona

Viatjar fora de la temporada d’estiu permet trobar vols i allotjaments a preus més econòmics si es busca bé. A partir de l’1 de setembre, serà possible trobar vols nacionals per 21 euros amb Iberia.

Aquest dijous, l’aerolínia espanyola ha presentat la seva nova campanya de preus perquè els clients “puguin planificar els seus propers vols a preus molt assequibles”. Les ofertes inclouen vols a diferents punts d’Espanya, Europa i la resta del món, disponibles ja per als clients d’Iberia Plus i, a partir de l’1 de setembre, per a tot el públic.

Destinacions destacades

Entre les ofertes internacionals destaquen vols als Estats Units com Nova York, Chicago, Washington, Boston i San Francisco per menys de 200 euros per trajecte. També es poden trobar vols a Miami, Orlando, Los Angeles i Dallas per entre 200 i 270 euros per trajecte.

La campanya, activa fins al 22 de setembre, també inclou la secció Descomptes amb els meus Avios, amb què els clients obtindran un 25% de descompte en el bescanvi de punts.

Vols nacionals des de 21 euros

Iberia ofereix vols a diverses ciutats espanyoles des de només 21 euros per trajecte. Alguns exemples:

  • 21 €: Alacant, Granada, Pamplona, Eivissa
  • 25 €: Sant Sebastià, Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostel·la, Santander, València, Sevilla o Palma
  • 29 €: La Corunya, Vigo, Jerez, Logronyo, Castelló
  • 35 €: Gran Canària i Tenerife (amb descompte de resident, si escau)

Vols internacionals a preus competitius

  • 25 €: Lisboa i Porto
  • 39 €: Venècia
  • 42-45 €: París i Roma
  • Des de 59 €: Londres
  • 59-99 €: Destinacions hivernals com Innsbruck (59 €) o Tromsø (99 €)
  • 35-41 €: Destinacions africans com Alger (35 €) o Marràqueix (41 €)

Més vols a Puerto Rico

Iberia ha anunciat també que augmenta a dotze el nombre de vols setmanals entre Espanya i Puerto Rico a partir del setembre, amb fins a dos vols diaris des de Madrid. Aquesta és una de les rutes amb més creixement dins la xarxa d’Iberia.

Destinacions a Amèrica Llatina

La companyia vola a 20 destinacions en 16 països llatinoamericans, amb preus per trajecte com:

  • Menys de 300 €: Puerto Rico, Mèxic, Panamà, Caracas
  • Menys de 350 €: Equador, Guatemala, Bogotà, Lima, Rio de Janeiro
  • Nous destins al Brasil: Fortaleza (298 €) i Recife (315 €), disponibles entre desembre i gener

Altres ofertes i paquets

  • Doha: Vol diari per 350 € per trajecte
  • Tòquio: 397 € per trajecte
  • Experiències completes: Vols + hotel + cotxe de lloguer i paquets especials com Disneyland París o Walt Disney Florida. Tots els paquets inclouen una maleta facturada.

