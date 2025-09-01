La manresana Tous obra la seva primera botiga a Berlín amb un nou concepte
La marca, que tindrà l'establiment al número 6 de Neue Schönhauser Strasse, oferirà serveis com infinity bracelets i gravats personalitzats
Redacció
L'empresa manresana Tous, una de les principals companyies globals de joieria de luxe assequible, marca una nova fita en la seva presència internacional amb l'obertura de la seva primera botiga a Berlín. Sota el lema 'A New Bear in Town', la companyia ret homenatge a la ciutat amb un «espai innovador», segons fonts de l'empresa, situat al número 6 de Neue Schönhauser Str., al dinàmic barri de Mitte, reconegut per la seva efervescència cultural, artística i avantguardista.
La nova botiga de Tous ofereix una experiència immersiva que celebra la connexió simbòlica entre la marca i Berlín, unides no només pels valors de creativitat i audàcia, sinó també per un icona molt especial: l'ós. Aquest vincle es materialitza en una escultura de gran format de l'icònic Ós Tous, peça central de l'espai, que dona la benvinguda als visitants i reflecteix l'esperit creatiu i contemporani de la marca.
L'interior del local destaca per un «disseny vibrant, amb formes orgàniques i colors expressius que harmonitzen l'herència joiera de Tous amb el caràcter singular de la capital alemanya». Fons de l'empresa han explicat que cada element ha estat curosament concebut per generar un espai únic, on els clients poden descobrir les darreres col·leccions de joieria, bosses i accessoris, així com gaudir de serveis exclusius com permanent bracelets i personalització de bosses.
Es tracta d'un nou concepte de botiga, fins ara únic al món, que ha estat dissenyat per «fomentar un diàleg autèntic amb la comunitat local i crear una connexió cultural». L'obertura a Berlín s'emmarca dins la segona fase del pla estratègic GEM (Growth, Elevation, Mindset), amb el qual Tous referma el seu compromís amb el creixement sostenible i l'expansió a ciutats clau a escala global.
«Aquesta obertura representa una fita en la implementació de la nostra estratègia internacional dins el marc del GEM, una porta oberta al món amb un model únic que contribueix a continuar avançant en l'elevació de la marca», assegura Carlos Soler-Duffo, Conseller Delegat de Tous. «Berlín és una ciutat amb una energia incomparable, on convergeixen la història, la innovació i la llibertat creativa. Volem formar part activa d'aquesta conversa, generant vincles reals amb les persones», explica Anna Sió, Directora de Màrqueting i Comunicació de Tous.
Tous, que manté la seu a Manresa, compta amb una xarxa de més de sis-centes botigues i presència a quaranta mercats, dóna feina a més de 4.000 persones i factura prop de 500 milions d'euros.
