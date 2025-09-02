Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Catalunya tanca l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5% i una pèrdua de 63.562 llocs de feina

El mercat laboral empitjora respecte del juliol, però hi ha menys desocupats i més gent treballant que fa un any

Façana d'una Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) / ACN

Maria Asmarat (ACN)

Barcelona

Catalunya va tancar l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5%, de manera que el total de persones sense feina va ascendir fins a les 327.365. Es tracta de 7.942 aturats més que al juliol i és on més augmenta el nombre de desocupats de l'Estat en termes absoluts, segons les dades del Ministeri de Treball. Pel que fa a l'afiliació, el mes va tancar amb 63.562 llocs de feina menys, un descens de l'1,62%, i es va posar fi a set mesos seguits d'increments que s'encadenaven des de principis d'any. En total, a l'agost hi havia a Catalunya 3.848.783 persones donades d'alta a la Seguretat Social. Tot i que el mercat laboral empitjora els registres respecte del juliol, hi ha menys desocupats i més gent treballant que l'agost de l'any passat.

Respecte de l'agost del 2024, l'atur ha baixat en 8.625 persones (-2,57%). De fet, la xifra de desocupats és la mes baixa per aquest mes des del 2007. En afiliació, hi ha 77.060 persones més treballant que un any enrere (+2,04%).

El comportament del mercat laboral observat aquest agost és similar al d'anys anteriors i segueix la línia del conjunt de l'Estat, on l'atur va augmentar un 0,91% respecte del mes anterior (+21.905 persones) i l'ocupació ha caigut un 0,91% (-199.300 persones). Malgrat el lleuger retrocés, l'afiliació es manté en nivells màxims, amb 21,6 milions de persones treballant.

