La Cerdanya és l’única comarca de la regió que redueix l’atur el mes d’agost

Puigcerdà és la capital que experimenta el descens interanual i intermensual més elevat, amb un 9,25% i un 7,29% menys, respectivament n Catalunya registra un augment del 2,5%, fins als 327.365 aturats

Un guia turístic durant una explicació a visitants internacionals a Barcelona

Un guia turístic durant una explicació a visitants internacionals a Barcelona / ACN

Pol Vilà / ACN

Manresa

La Cerdanya va tancar l’agost sent l’única comarca de la Catalunya central que va reduir la taxa d’atur respecte al juliol (388 desocupats, el 6,9% menys), segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. Puigcerdà, per la seva part, va ser la capital que va experimentar el major descens interanual (227 persones sense feina, un 9,2% menys).

En el conjunt de la regió central, el nombre de persones registrades sense feina (23.335) va augmentar un 2,48% respecte al juliol (22.756), però va disminuir un 2,73% en relació amb l’agost de l’any passat (23.973)

Per comarques, els increments més significatius intermensuals van ser al Berguedà (3,83%), el Bages (3,08%) i l’Anoia (1,75%).

Quant l’agost del 2024, els descensos van ser més especialment destacats a la Cerdanya (-6,18%), l’Anoia (3,9%), el Bages (-3,8 %) i el Moianès (-3,44%). Només va augmentar respecte a l’any passat al Solsonès (5,6%).

Per capitals, el repunt mensual es va deixar notar més a Igualada (2,91%), Berga (2,88%) i Manresa (2,7%). Per contra, la reducció de persones sense feina registrades a les oficines de Treball va ser especialment notable a Puigcerdà (-7,9%) i també a Moià (-1,67%).

En termes interanuals, les xifres van disminuir a Igualada (-5,8%), Puigcerdà (-9,25%) i Moià (-4,34%). En canvi, va augmentar a Berga (1,92%), La Seu d’Urgell (3,86%) i Solsona (0,5%).

Al Baix Llobregat nord, la taxa d’atur va patir una forta pujada a l’agost respecte al juliol (3,2%) i una disminució del 4,68% sobre l’agost del 2024.

Al conjunt de Catalunya

Catalunya va tancar l’agost amb un repunt de l’atur del 2,5%, de manera que el total de persones sense feina va ascendir fins a les 327.365. Es tracta de 7.942 aturats més que al juliol i és on més augmenta el nombre de desocupats de l’Estat en termes absoluts, segons les dades del Ministeri de Treball. Pel que fa a l’afiliació, el mes va tancar amb 63.562 llocs de feina menys, un descens de l’1,62%, i es va posar fi a set mesos seguits d’increments que s’encadenaven des de principis d’any. En total, a l’agost hi havia a Catalunya 3.848.783 persones donades d’alta a la Seguretat Social.

Tot i que el mercat laboral empitjora els registres respecte del juliol, hi ha menys desocupats i més gent treballant que l’agost de l’any passat.

Respecte de l’agost del 2024, l’atur ha baixat en 8.625 persones (-2,57%). De fet, la xifra de desocupats és la més baixa per aquest mes des del 2007. En afiliació, hi ha 77.060 persones més treballant que un any enrere (+2,04%).

El comportament del mercat laboral observat aquest agost és similar al d’anys anteriors i segueix la línia del conjunt de l’Estat, on l’atur va augmentar un 0,91% respecte del mes anterior (+21.905 persones) i l’ocupació ha caigut un 0,91% (-199.300 persones). Malgrat el lleuger retrocés, l’afiliació es manté en nivells màxims, amb 21,6 milions d’afiliats.

