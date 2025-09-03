Uns noranta empresaris escoltaran els consells de Meritxell Bautista a Sallent
L'esdeveniment tindrà lloc aquest dijous a les 7 del matí al Mas de la Sala
Redacció
Manresa
El Mas de la Sala de Sallent acollirà aquest dijous a les 7 del matí un esdeveniment de networking empresarial amb la ponència única de Meritxell Bautista, fundadora de FiBraCat, presidenta de Manix Capital, CEO de Xarxalia Network i una de les 100 dones més influents de Catalunya. Prop de 90 empresaris ja s'han inscrit a l'acte.
Es tracta d'un esdeveniment exclusiu que ha de servir als assistents per connectar, inspirar-se i impulsar-se amb empresaris i emprenendors del territori. El preu d'entrada és de 25 euros i l'aforament màxim està limitat a les 100 persones.
