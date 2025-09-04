Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona és la connexió més afectada per la retallada de 36 rutes de Ryanair

La ciutat perd les rutes de l’aerolínia irlandesa amb els aeroports de Santiago, Vigo, Jerez, Valladolid, Tenerife Nord, Gran Canària, Fuerteventura i Lanzarote

Arxiu - Avió de Ryanair

Arxiu - Avió de Ryanair / Thomas Banneyer/dpa - Archivo

Sara Ledo

Madrid

Barcelona serà la connexió més afectada per la retallada de vols de Ryanair anunciat aquest dimecres i que afecta un total de 36 rutes. Malgrat que l’aeroport del Prat no havia sigut inclòs a l’anunci de l’aerolínia, la ciutat perd la seva connexió de Ryanair amb els aeroports de Santiago, Vigo, Jerez, Valladolid, Tenerife Nord, Gran Canària, Fuerteventura i Lanzarote.

La companyia irlandesa va anunciar aquest dimecres la retallada de gairebé un milió de places en la seva programació d’hivern que afecten, sobretot, les connexions dels seus aeroports regionals. Un dels més afectats és l’aeroport de Santiago de Compostel·la, on Ryanair era la primera aerolínia per nombre de vols i on tancarà la seva base i reduirà la seva operativa en un 80%, cosa que suposa eliminar els vols des de Santiago a Alacant, Barcelona, Gran Canària, Madrid, Màlaga, Palma, Saragossa.

També eliminarà tots els vols a Vigo, que són les connexions amb Barcelona i Londres, a partir de l’1 de gener del 2026. Ryanair era la sisena aerolínia per nombre de vols a la ciutat i l’alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha assegurat que el govern local «ja no tenia intenció» de renovar el conveni municipal amb l’aerolínia, que expira a final d’aquest any, després d’imposar dues sancions (per valor de més de 67.000 euros) per incompliments d’aquest acord: «No és gent seriosa i no compleix», ha afirmat, segons recull Europa Press.

A més, se suprimeixen totes les rutes que tenia programades la companyia a Tenerife Nord (Alacant, Barcelona, Madrid, Sevilla, València), Valladolid (Barcelona) i Jerez (Barcelona), així com la ruta entre Astúries i Londres.

En el cas de Santander i Saragossa, on Ryanair era la primera aerolínia, redueix la seva capacitat en un 38% i un 45%, cosa que afecta principalment les connexions internacionals. En concret, Santander perd les rutes a Milà Bèrgam, París Beauvais, Roma Fiumicino, Viena; mentre que Saragossa es queda sense Paris Beauvais, Santiago i Venècia Treviso.

La retallada a les illes Canàries afecta, a més de Tenerife Nord, els aeroports de Gran Canària, Fuerteventura i Lanzarote que es queden sense dotze rutes, les que uneixen Gran Canària amb Barcelona, Madrid, Palma, Santiago i Sevilla; Fuerteventura amb Barcelona, Londres Luton i Madrid, i Lanzarote amb Barcelona, Londres Luton, Marsella i Torí.

