Meritxell Bautista anima les dones a ser atrevides i sortir de la zona de confort en una ponència a Sallent
Un total de 87 empresaris s’han aplegat al Mas de la Sala per seguir un esdeveniment que ha durat quatre hores
El Mas de la Sala de Sallent ha congregat aquest dijous al matí 87 empresaris interessats en la reunió de networking empresarial que ha encapçalat Meritxell Bautista, fundadora de Fibracat. La també presidenta de Manix Capital, CEO de Xarxalia Network i una de les 100 dones més influents de Catalunya ha instat els assistents, especialment les dones, a sortir de la zona de confort amb consciència, no estancar-se i fugir dels estereotips socials que encara hi ha tan arrelats dintre de la societat.
En l’esdeveniment, que ha tingut unes quatre hores de duració i ha acabat esdevenint una festa d’inici de curs empresarial, Bautista ha explicat la seva història de lluita personal i ha dirigit el discurs a defensar la posició de la dona en el món professional. Per parlar de la situació que viuen i pateixen moltes d’elles, va exposar el cas del síndrome de l’impostor, aquell fenomen psicològic que afecta individus que, malgrat aconseguir èxits i reconeixements evidents, dubten de la seva pròpia competència i senten que no mereixen el que aconsegueixen.Com a exemples del cas, ha mencionat les carreres universitàries on encara són minoria com les enginyeries i els estereotips inculcats des de la infància.
L’acte ha estat una reunió més que fan els empresaris de BNI setmanalment per trobar oportunitats, contactes i referències de negocis. Dani Massana, director executiu de la regió BNI Barcelona província nord, que agrupa Bages, Berguedà i Osona, ha explicat a Regió7 que els empresaris es troben tres dijous telemàticament a 2/4 de 7 del matí i un cop al mes de forma presencial. “Són trobades que donen oportunitats i surten sinergies interessants que funcionen. Quan ajuntes gent amb ganes de fer negocis passen coses”, ha afirmat.
“En les nostres trobades no només es reparteixen targetes, va molt més enllà. Es tracta d’adquirir confiança amb les persones i proporcionar ajuts i oportunitats de forma recorrent”, ha detallat Massana sobre la funció de les reunions de BNI. “És aquell art de conèixer molta gent i acabar-te quedant amb uns quants que t’ajudaran a complir amb els teus objectius. Tots els membres ens fem comercials els uns als altres, ens recomanem. Ho fem de forma sana i sense res a canvi”, ha destacat.
De fet, la seva tasca com a director executiu de la regió BNI Barcelona província nord és intentar que els membres puguin fer negoci i acompanyar-los en el procés per tal que els grups creixin.
