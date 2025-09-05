BANCA
La CNMV dona llum verda a l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell i l’operació entra en la seva fase decisiva
El regulador considera "suficient" el contingut del fulletó presentat pel BBVA
Albert Martín
Barcelona / Madrid
El consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, segons ha informat en un comunicat. El supervisor entén ajustats els termes de l'oferta a les normes vigents i considera suficient el contingut del fulletó explicatiu presentat per BBVA.
La CNMV recorda que la contraprestació de l'OPA és de tipus "mixt" i consisteix en una acció de nova emissió del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions de Banc de Sabadell.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats