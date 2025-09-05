Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

BANCA

La CNMV autoritza l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell

El regulador considera "suficient" el contingut del fulletó presentat pel BBVA

La CNMV autoritza l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell / Eduardo Parra - Europa Press

Celia López

Madrid / Barcelona

El consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, segons ha informat en un comunicat. El supervisor entén ajustats els termes de l'oferta a les normes vigents i considera suficient el contingut del fulletó explicatiu presentat per BBVA.

La CNMV recorda que la contraprestació de l'OPA és de tipus "mixt" i consisteix en una acció de nova emissió del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions de Banc de Sabadell.

