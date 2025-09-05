Convoquen vaga indefinida al centre de treball de Liven SAU del Berguedà a partir del 8 de setembre
El sindicat CGT anuncia que les negociacions del conveni col·lectiu s'han encallat després de mesos de reunions
ACN
La CGT del Berguedà ha convocat vaga indefinida a partir del 8 de setembre a les 6 del matí als dos centres de treball que té Liven -del grup Paulig-, al Berguedà i un a les oficines de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). En un comunicat, assenyalen que la mesura es deu a la "impossibilitat d'avançar en les negociacions del conveni col·lectiu després de mesos de converses infructuoses amb l'empresa". En el comunicat, detallen que Liven SAU és l’empresa privada més gran del Berguedà, tant per volum de producció com per nombre de treballadors (més de 350 treballadors directes), i un actor econòmic "clau" a la comarca.
El sindicat, que té tota la representació sindical amb 13 delegats, assegura que, en la seva història recent, no es té constància d’una vaga a l’empresa -dedicada a l'alimentació-, fet que reflecteix l'"excepcionalitat de la situació actual", asseguren.
Aquest estiu hi havia prevista una vaga, però es va desconvocar amb la voluntat de seguir negociant.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició