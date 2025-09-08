El gran dilema del BBVA
Carlos Torres, president del banc d’origen biscaí, descarta apujar l’oferta pel Sabadell després de l’aprovació del fullet per la CNMV, malgrat la prima negativa per als accionistes, els escassos estalvis de costos fins al 2029 i el pagament extraordinari de dividends de 2.500 milions.
Albert Martín
"L’oferta és la que és". Són les paraules de Carlos Torres, president del BBVA, pronunciades divendres passat, després que la CNMV aprovés el fullet de l’opa sobre el Banc Sabadell. Que es presentés va suposar la constatació que l’operació entra ja en la fase final, que els accionistes decidiran. La negativa de Torres a una possible millora d’oferta es va emportar molts dels titulars del dia, tot i que el cert és que en els últims 16 mesos el financer madrileny ha reiterat desenes de vegades que no hi haurà una pujada del preu que s’ofereix al Sabadell.
Per què, doncs, persisteixen els dubtes? La resposta cal buscar-la en la diferència de valor que obtindrien els accionistes que donin el seu vistiplau a l’oferta. En els últims mesos, l’evolució meteòrica de les accions del Sabadell respecte a les del BBVA ha propiciat que aquesta diferència entri en terreny negatiu: un accionista del Sabadell que accedís a l’intercanvi d’accions que planteja el BBVA veuria com el valor objectiu de la seva inversió cauria un 8%. I amb la prima negativa, en els últims mesos s’ha apuntat que l’opa no tirarà endavant, fins al punt que s’han succeït els informes dels analistes que donaven per fet la millora de l’oferta.
Oferta prou atractiva
De cara a la galeria, el BBVA ha insistit que l’oferta ja és prou atractiva i que servirà per convèncer els accionistes del Sabadell. Però el banc d’origen biscaí no comptava amb dos aspectes: d’una banda, les sinergies que obtindria la nova entitat (els estalvis de costos, que donen sentit econòmic a aquestes operacions i disparen la rendibilitat de l’empresa resultant) són molt escasses fins al 2029, a causa de la condició del Govern que impedeix una fusió durant tres anys. De fet, i segons el fullet, aquests estalvis serien només de 175 milions el 2027 i de 60 més el 2028. En segon lloc, amb la venda de TSB el Sabadell es va assegurar una forma per inundar els seus accionistes de dividends, amb un pagament extraordinari als titulars de 2.500 milions. I això és un factor de pes per desincentivar els inversors davant l’opa. A això s’afegeix un aspecte fiscal que l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Sabadell recordava divendres passat: el fet que la majoria dels accionistes del Sabadell hauran de pagar una quantitat d’impostos per la plusvàlua en els seus títols que és superior a l’efectiu que reben en l’oferta.
"El punt clau és si el BBVA pot millorar prou la seva oferta per assegurar-se el 50,01% d’accions sense enfadar els seus propis accionistes", apunta MKP Advisors en un informe. La seva anàlisi es refereix també a la possibilitat que el BBVA mantingui la seva entrada en el Sabadell amb una acceptació d’entre el 30 i el 50%, i recorda que això comportaria per llei una segona opa pel 100% de l’entitat que només es podria pagar en efectiu. Si el BBVA obtingués una acceptació del 45%, l’opa per la totalitat de les accions li costaria més de 9.000 milions. Mitjans com Expansión han calculat que el BBVA podria tenir uns 2.000 milions d’euros disponibles per millorar la proposta.
L’informe d’MKP Advisors apunta: "L’agulla que el BBVA necessita enfilar és la d’avançar prou per superar el llindar mínim d’acceptació mentre es manté dins dels límits de l’aprovació dels seus propis accionistes". Quan es refereix als propis accionistes del BBVA, aquesta consultora financera està recordant que el mercat premia les compres a bon preu i que com més apugi l’oferta pel Sabadell, més pot caure el preu de l’acció del banc comprador. Es dona per fet que la millora d’oferta es portarà a terme en els últims dies del període d’acceptació per tancar la porta a un càstig prolongat en els mercats.
Aquesta situació tindria un agreujant: com que la major part de l’oferta que planteja el BBVA passa per un canvi d’accions, si la seva pròpia acció cau, cau també el benefici que obtindrien els accionistes del Sabadell. "Aquesta és probablement la definició d’estar atrapat entre l’espasa i la paret", conclou la firma d’anàlisi.
