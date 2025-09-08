El grup Volkswagen fabricarà a Martorell els seus models clau
El Cupra Raval, produït a Martorell, es presenta a Múnic amb el nou ID. Polo
Xavier Pérez
Markus Haupt, president interí –i pròxim definitiu– de Seat S. A., es va vestir de gala casual per mostrar el múscul de la companyia amb la presentació del nou Cupra Raval. Camuflat amb traços longitudinals, el model del segment B ja sembla llest al 99% per a producció. Al costat de Haupt van estar Oliver Blume, CEO del grup, Thomas Schäfer (Volkswagen) i Klaus Zellmer (Skoda), els clients de l’aposta espanyola del consorci alemany.
Amb el Raval s’obre una nova generació de models en els quals Volkswagen diposita unes grans expectatives a Europa. Produït a Martorell, es tracta d’un dels dos vehicles que ha presentat el grup a l’IAA de Múnic, juntament amb el Volkswagen ID. Polo, que incorpora noms icònics a la gamma 100% elèctrica.
Completen els protagonistes espanyols el Volkswagen ID. Cross i l’Skoda Epiq, que el 2026 sortiran de Landaben (Navarra). Raval, Polo, Cross i Epiq: quatre asos destinats a reforçar la presència de Volkswagen en el segment elèctric europeu.
Haupt va destacar que Seat S. A. és clau en aquest camí, tant en producte com a industrial. "Avui hem iniciat IAA Mobility amb un esdeveniment que mostra el nostre compromís amb l’electrificació i la mobilitat del futur. Seat lidera la nova família de cotxes elèctrics urbans des d’Espanya, utilitzant la nostra experiència i noves instal·lacions per fer accessibles aquests cotxes a milions de persones, mentre transformem l’empresa i el sector", va afirmar.
