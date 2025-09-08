El primer dia de vaga a l'empresa berguedana Liven arrenca amb menys suport de l'esperat
Des del Comitè d’empresa asseguren que al matí hi ha hagut pocs adherits, però que a la tarda s'ha incrementat la participació generant afectacions en la producció
L'aturada arriba arran del bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu
Els dos centre de treball berguedans de la multinacional Paulig-Liven, ubicats a Berga i Puig-reig, i l'oficina de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès, han començat avui una vaga total i indefinida a causa del bloqueig en les negociacions del conveni col·lectiu, que estan actives des de finals de desembre. Fonts del Comitè d'empresa, on la CGT hi té la totalitat de la representació legal dels treballadors, asseguren que "esperàvem més participació", però que durant el torn de la tarda s'ha incrementat el nombre d'adherits generant afectacions en diverses línies de producció.
L'aturada, que es va convocar el passat divendres 5 de setembre, s'ha iniciat avui, dilluns 8. Tal com informen des del sindicat, a les cinc del matí s'ha instal·lat un piquet informatiu a l'entrada del personal fins prop de les 16 hores i que es reactivarà al vespre, coincidint amb el canvi de torn. Des del sindicat expliquen a Regió7 que "al matí ha treballat força gent", però que a partir de la tarda s'han "aturat algunes línies i s'ha abaixat la intensitat en altres arran de la manca de personal". Amb tot, fonts de la CGT afirmen estar satisfets amb l'increment de participació en el torn de tardes i esperen mantenir la dinàmica a la nit.
Representant de Paulig-Liven han declarat a aquest diari que durant el torn matinal "tant l'oficina com la fàbrica han funcionat regularment". Al seu temps, l'empresa d'origen Berguedà ha volgut reafirmar el seu compromís amb els prop de 350 treballadors a través d'un comunicat on ha fet èmfasi en el diàleg "com a única manera de trobar un acord just i sostenible per a totes les parts" i ha destacat que "en els últims anys hem invertit més de 6 milions d'euros en seguretat, noves línies de producció i sostenibilitat".
Negociacions encallades
L'origen de la vaga és "la impossibilitat d’avançar en les negociacions del conveni col·lectiu, després de mesos de converses infructuoses amb l’empresa amb una direcció que es nega a negociar de bona fe", tal com indicaven fa uns dies des del Comitè d'empresa. Aprofitant que el conveni col·lectiu caducava al desembre, per part de la companyia es va proposar passar de l'acord específic que hi havia fins ara amb l'empresa al conveni sectorial, un canvi que suposa un empitjorament pels treballadors, ja que d'aquesta forma "no podem negociar nosaltres".
Des de Liven justifiquen aquesta modificació assegurant que "la transició de l'acord d'empresa a l'acord sectorial ens permetria seguir l'evolució global del sector i garantir que es mantinguin les condicions més favorables de l'acord d'empresa actual" i afegeixen que "alinear-se amb els estàndards sectorials proporciona una major coherència i predictibilitat tant per a l'empresari com per als empleats".
La proposta del sindicat, que ha estat modificada diverses vegades per intentar arribar a un pacte, "surt de totes les necessitats dels treballadors". Davant d'aquest bloqueig, es va recórrer a un mediador per intentar desencallar la situació que, finalment, ha desembocat en una vaga indefinida. De fet, ja hi havia programada una aturada a l'agost, però es va desconvocar, ja que l'empresa va comprometre's a fer una proposta que no ha estat suficient per evitar la situació actual, segons fonts de la CGT.
Una de les demandes per part del personal és un increment salarial del 9% repartit tres anys, situant-se així per sobre dels sous estipulats pel conveni sectorial: "És una empresa que té un benefici de 60 milions d'euros i creiem que nosaltres formem part d'aquests resultats", asseguren des del Comitè. També se sol·licita una pujada de l'antiguitat, que ara mateix "s'està pagant a dos euros i nosaltres en demanàvem 15", i del plus de festius. Per acabar, es planteja la possibilitat de passar de dos a tres dies de teletreball sobretot a causa del futur trasllat de les oficines de Valldoreix a Barcelona, amb les dificultats logístiques que això podria comportar.
Tot i que des de la CGT afirmen que de moment no hi ha hagut cap contacte per part de la companyia, Ignasi Montagut, Senior Factory Manager de Paulig-Liven, ha declarat a través del comunicat que "mantenim la nostra disposició al diàleg amb el Comitè i continuem oberts a avançar cap a una solució compartida".
