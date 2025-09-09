Els consellers Ordeig i Sàmper es reuneixen "d'urgència" amb el sector porcí per analitzar l'impacte dels aranzels provisionals de la Xina
Els gravàmens a la carn de porc arriben fins al 62,4% en determinats productes a l'espera de la decisió definitiva
Redacció/ACN
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, s'han reunit avui «d’urgència» amb representants del sector porcí català per abordar les conseqüències de la imposició d’aranzels provisionals per part de la Xina a les exportacions de carn de porc de la Unió Europea.
Durant la trobada, el conseller Ordeig ha traslladat al sector tot el suport del Govern de la Generalitat i ha anunciat que demanarà al Ministeri d’Agricultura del Govern espanyol que reforci la defensa del sector davant de les autoritats europees i xineses, amb l’objectiu de reduir l’impacte d’aquestes mesures provisionals. Ordeig ha remarcat que «el sector porcí és estratègic per a Catalunya, tant en l’àmbit econòmic com social, i no pot quedar en situació de desavantatge davant competidors internacionals».
La reunió també ha comptat amb la presència d’ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i Treball, especialitzada en l’expansió internacional. En aquest sentit, el conseller Sàmper ha explicat que «el Govern mantindrà un contacte constant amb les empreses exportadores del sector per acompanyar-les en aquest context de pressió comercial internacional».
El conseller Ordeig també ha insistit que es tracta de mesures provisionals i que encara hi ha marge de negociació fins a la decisió definitiva, prevista per al mes de desembre i que el Govern es coordinarà amb el Govern d’Espanya, la Comissió Europea, les altres comunitats autònomes i les associacions del sector porcí. «Ens comprometem a defensar els interessos del sector», ha conclòs Ordeig.
Els aranzels provisionals anunciats pel Ministeri de Comerç de la República Popular de la Xina arriben fins al 62,4% en determinats productes porcins, en el marc d’una investigació antidúmping oberta el 2024. Malgrat que Espanya ha estat el país europeu més ben valorat, amb aranzels més baixos que altres estats, les mesures continuen representant un desafiament competitiu enfront de països tercers com el Brasil, que no es veuen afectats.
