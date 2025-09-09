ENERGIA
Les grans elèctriques alerten del gran col·lapse: el 83% de les seves xarxes estan saturades i no poden connectar més clients
Endesa, Iberdrola, Naturgy i EDP revelen per primera vegada per exigència de la CNMC el mapa que mostra l’enorme congestió de les xarxes de distribució en un moment clau per l’allau de projectes industrials i digitals
Les companyies demanen poder invertir molt més per ampliar les seves xarxes en plena pugna amb Competència pel nivell de retribució que poden rebre per aquest negoci regulat
David Page
Les grans elèctriques confirmen el col·lapse gairebé total de les seves xarxes i la impossibilitat d’endollar centenars de projectes energètics, industrials i digitals per la saturació de la immensa majoria els seus grans punts de connexió. Endesa, Iberdrola, EDP (agrupades en la patronal Aelec) i Naturgy controlen el 90% de les xarxes de distribució espanyoles, i ara alerten que el 83,4% dels nusos de les infraestructures ja està saturat i han de rebutjar totes les peticions de connexió que hi reben.
Les elèctriques estaven obligades per primera vegada a publicar aquest dimarts els mapes de capacitat de les seves xarxes a instàncies de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), per reflectir informació de cada nus de la xarxa de tensió sobre la capacitat disponible, l’ocupada i la que estava en tràmit, així com els nusos que ara no tenen capacitat però que es poden reforçar. I la informació feta pública reflecteix una saturació històrica que dificulta avançar en la connexió de centenars de projectes industrials, energètics i del sector digital (com els centres de dades) que necessiten accés a l’electricitat per fer-se realitat.
Les elèctriques integrades a Aelec (Iberdrola, Endesa i EDP) i també Naturgy (que fa anys va abandonar la patronal de les elèctriques per discrepàncies) denuncien en un comunicat conjunt que és «imprescindible» reforçar i digitalitzar la xarxa de distribució, per incrementar-ne la capacitat i integrar tota aquesta nova demanda que s'està quedant pel camí i que està trobant amb un ‘no’ de les companyies energètiques quan sol·liciten connectar-se a la xarxa.
Xoc amb la CNMC
L’alerta i l’advertència de les grans elèctriques arriben en plena pugna amb la CNMC per quan han de cobrar pel seu negoci de xarxes els propers anys. L’organisme va presentar al juliol la seva proposta dels canvis regulatoris que determinaran el que cobraran en el pròxim sexenni les companyies energètiques pel negoci regulat de les xarxes elèctriques. La proposta de l’organisme, esperadíssima pel sector energètic, va suposar un sotrac per a les companyies, perquè els pagaments que l’organisme els ofereix estan molt per sota de les aspiracions de les empreses per a un negoci que és clau per a elles.
La CNMC va llançar una doble consulta pública com a pas previ a l’aprovació definitiva de dues circulars crucials per al sector de les xarxes de distribució (les que arriben fins a l’habitatge o l’empresa del client final). D’una banda, la proposta de fixar la taxa de retribució a les xarxes elèctriques en el 6,46 % per als pròxims sis anys (per al període 2026-2031), cosa que suposa un increment des del 5,58 % actual, però que queda molt lluny de la pujada fins al 7,5 % que exigien les companyies elèctriques per garantir les inversions necessàries en xarxes elèctriques per assegurar la transició energètica.
De l’altra, Competència també sotmet a audiència pública la seva proposta de reforma de la metodologia per calcular la retribució del negoci de les xarxes de distribució (les que estan en mans fonamentalment de les grans energètiques com Iberdrola, Endesa i Naturgy, tot i que hi ha 300 operadors amb xarxes pròpies). Una reforma que comporta grans canvis en relació amb el model actual.
L’expansió i modernització de les xarxes elèctriques s’han convertit en imprescindibles per fer possible la transició energètica i impulsar l’electrificació del consum. La columna vertebral del sistema elèctric és vital per integrar el desplegament massiu de noves energies renovables i per connectar els grans projectes industrials, pel ‘boom’ en potència de nous centres de dades o a l’espera de les futures plantes d’hidrogen verd. Caldran més i millors xarxes elèctriques. Caldran inversions milionàries en els pròxims anys per desplegar-les. I les companyies encarregades de construir-les i gestionar-les ara alerten que una taxa molt per sota de l’esperat poden posar en perill aquestes inversions.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga
- Necrològiques del 8 de setembre del 2025