Terminis
El BBVA té fins al 23 de setembre per millorar l’opa però insisteix que no ho farà
Torres descarta també rebaixar del 50% al 30% el percentatge mínim d’acceptació perquè l’oferta sigui considerada un èxit
Redacció
El BBVA té fins dimarts que ve, 23 de setembre per millorar les condicions de la seva oferta de compra (opa) del Sabadell , però insisteix que ho farà. Així ho ha sostingut el seu president, Carlos Torres Vila, en una entrevista a ‘Onda Cero’, en la qual ha explicat que el termini per elevar el preu és de fins a 10 dies hàbils abans del final del termini d’acceptació de la proposta per als accionistes de l’entitat catalana (7 d’octubre) perquè s’aplica la legislació nord-americana en lloc de l’espanyola, al cotitzar el seu banc en els dos països i ser la legislació nord-americana més restrictiva que la d’Espanya en aquest aspecte.
El banquer, no obstant, ha reiterat com està fent des de fa 16 mesos que no té intenció de millorar l’opa: «L’oferta és enormement atractiva i no veiem cap raó per la qual canviar- la i, per tant, no tenim cap intenció de fer-ho, tot i que el mercat espanyol especuli que pot ser així». L’executiu, en aquesta línia, s’ha referit a les declaracions prèvies del conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, que va donar per descomptat que el seu competidor millorarà l’oferta.
El «joc» del seu rival, ha apuntat Torres, passa per instar els seus accionistes a retardar l’acceptació de l’opa davant l’expectativa d’una millora de preu i amb l’objectiu real que finalment no acceptin la proposta del BBVA. «És una mica el joc, però nosaltres no estem en aquest joc. Tenim una oferta que és la que, és enormement atractiva. Potser tot quadri quan sigui definitiva perquè sigui impossible canviar-la», ha apuntat, amb referència a aquesta data del 23 de setembre.
Final de la prima negativa
El Sabadell, així, val en borsa actualment entorn d’un 9% del que el valora l’opa, cosa que implica que un accionista obtindria avui un rendiment més venent els seus títols al mercat que acceptant l’oferta del BBVA. Aquesta diferència es deu en part als inversors que esperen una millora de l’oferta i el que sosté l’entitat d’origen basc és que aquesta prima negativa desapareixerà una vegada passi el dia límit per elevar el preu sense que aquesta millora s’hagi produït. «Aquest suc desapareixerà i convergiran els dos preus», ha mantingut Torres.
El banquer també ha negat que tingui la intenció de rebaixar el mínim d’accions del Sabadell amb què es conformaria per considerar un èxit l’opa del 50% al 30% (descomptades les accions pròpies en mans del banc): «El fet que hi hagi la possibilitat legal no significa que se’n faci ús, ni moltíssim menys». A més, ha reconegut que, si es quedés per sota del 50% i acceptés abaixar el llindar al 30%, hauria de llançar una segona opa en efectiu per la resta de les accions, però ha afirmat que seria al mateix preu de la primera opa, de manera que els inversors no aconseguirien un rendiment millor.
