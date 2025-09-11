Política monetària
El BCE manté els tipus en el 2% davant el control de la inflació i la resistència de l’economia
Els mercats ho donaven per fet i estan pendents dels missatges de Lagarde sobre els pròxims passos
Pablo Allendesalazar
Com s’esperava i sol passar, el consell de govern del Banc Central Europeu (BCE) s’ha cenyit aquest dijous al guió esperat i ha decidit mantenir els tipus d’interès oficials de la zona euro en el 2% en què estan instal·lats des de principis de juliol. Per segona reunió consecutiva, l’autoritat monetària ha decidit deixar estable el preu dels diners, després de retallar-los en vuit ocasions des del màxim del 4% en què els va situar el setembre del 2023 per combatre l’espiral inflacionista agreujada per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.
L’estabilitat que registra la inflació de la zona euro és la principal raó que està portant el BCE a mantenir la política monetària sense canvis. L’IPC de la unió monetària, així, està des del maig instal·lat en nivells entorn del 2%, que és l’objectiu que busca arribar al banc central a mitjà termini de forma sostinguda. L’altre indicador principal que segueix l’organisme també està donant bones notícies: la inflaciósubjacent (que exclou els més volàtils preus de l’energia i els aliments sense processar) s’ha continuat moderant i va tancar l’agost en el 2,3%. «La inflació se situa actualment entorn de l’objectiu del 2% a mitjà termini i la valoració del consell de govern sobre les perspectives d’inflació es manté pràcticament sense canvis», ha argumentat la institució.
La solidesa de l’economia i el mercat laboral, sumades a la reducció de la incertesa provocada per l’acord comercial entre la UE i els Estats Units, també han contribuït al manteniment dels tipus. De fet, l’escenari més esperat després de la retallada del juny era que hi hagués una nova i última rebaixa del preu dels diners a la tardor, però des d’aleshores el mercat ha deixat de tenir clar que sigui així. Els inversors i analistes, en aquest sentit, donaven per fet que el BCE mantindria tipus en la seva reunió d’aquest dijous i estan més pendents dels missatges que pugui llançar la seva presidenta, Christine Lagarde, en la roda de premsa posterior al consell.
Riscos latents
No seria estrany que l’alta funcionària francesa repetís el missatge que va llançar al juliol. És a dir, que el BCE està en un «bon lloc» per afrontar el futur més immediat, amb la qual cosa l’ estratègia implícita passa per ‘esperar i veure’ com evoluciona la situació. Tot i que la inflació i l’economia estan donant-li bones notícies, encara hi ha riscos i incerteses en l’horitzó, com la situació a Ucraïna i Gaza, als quals s’ha afegit la recent caiguda del Govern a França. I davant d’aquest panorama, l’organisme no es vol lligar les mans anticipant futurs moviments.
Una de les claus de la reunió, en aquest sentit, és l’actualització trimestral de les seves previsions macroeconòmiques, que en aquesta ocasió no ha patit grans variacions. Els seus economistes preveuen ara que la inflació se situarà de mitjana en el 2,1% el 2025, l’1,7% el 2026 i l’1,9% el 2027, davant el 2%, 1,6% i 2% que van calcular al juny. La inflació subjacent, també en línia, l’estimen en el 2,4%, l’1,9% i l’1,8%, davant el camí anterior de 2,4%, 1,9% i 1,9%. En canvi, és més optimista sobre l’evolució econòmica d’aquest any (1,2%, davant el 0,9% anterior), una mica menys respecte al pròxim (1%, en lloc d’1,1%) i neutre sobre el 2027 (1,3% sense canvis).
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»