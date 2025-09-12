El consell d'administració del Banc Sabadell rebutja per unanimitat l'opa del BBVA
L'entitat creu que l'oferta "destrueix" valor per als accionistes, no és realista i té "riscos significatius d'execució"
ACN
El consell d'administració del Banc Sabadell rebutja per "unanimitat" l'opa del BBVA perquè considera que és "pitjor" que l'oferta inicial i "destrueix" valor per als accionistes. En la decisió formal del consell presidit per Josep Oliu un cop obert el període d'acceptació de l'opa, l'entitat assegura que l'oferta del banc basc es basa en "assumpcions" que no són realistes i té uns "riscos significatius d'execució". El Sabadell també afirma que el mateix BBVA té una "manca de confiança" en l'operació perquè contempla tirar endavant amb un 30% de les accions. El banc vallesà critica la "incertesa" que tot plegat pot generar en els accionistes i destaca que seguir en solitari ofereix un escenari "predictible i de risc baix".
En un document remès a la CNMV, el Sabadell assegura que les sinergies que planteja el BBVA per al futur seran "inexistents" mentre les dues entitats fossin independents, i que en cap cas es pot donar per fet que el govern espanyol aprovaria la fusió.
A més, el Sabadell apunta que fins i tot si tot va com el BBVA voldria, les eventuals sinergies trigarien "més de set anys a materialitzar-se". Això contrasta amb el pla de la mateixa entitat basca, que parla de sinergies en quatre anys, cap al 2029.
Pel Sabadell, l'oferta final del BBVA "ofereix condicions pitjors que l'oferta original" i els accionistes rebrien una participació en la nova entitat combinada "que és un 16% més baixa que en la proposta del maig del 2024". "L'opa hostil del BBVA fonamentalment infravalora el Sabadell i la seva perspectiva de futur", assegura el document difós per l'entitat.
El BS assegura que l'augment del preu de les seves accions "continuarà", i defensa tant les remuneracions als accionistes que té previstes com les "decisions estratègiques" preses, entre les quals destaca la venda de TSB. L'entitat vallesana també carrega contra el perfil del BBVA, que assegura que té dos terços dels seus ingressos de mercats emergents, i ho contrasta amb el focus del Sabadell en el mercat espanyol.
Pel que fa als riscos d'execució, el BBVA diu que una eventual fusió -que requereix l'autorització final del govern espanyol- seria complexa tenint en compte "l'àmplia oposició a l'operació" que s'ha comprovat fins ara. En aquest sentit, el Sabadell recorda que més de 70 entitats van voler comparèixer davant de la CNMC per dir la seva sobre l'opa, i que l'operació té l'oposició "gairebé unànime dels partits polítics" al Congrés.
