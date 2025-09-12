Oliu, sobre l'opa del BBVA: "Aquesta oferta va néixer morta i només queda una cosa: que l'enterrin els accionistes"
El president del Banc Sabadell alerta que els que bescanviïn els títols "perdran diners"
Maria Asmarat / Àlex Recolons (ACN)
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, reitera el seu rebuig a l'opa del BBVA. "Aquesta oferta va néixer morta i només queda una cosa: que l'enterrin els accionistes", ha sentenciat el màxim dirigent del banc vallesà aquest divendres. En una roda de premsa per detallar els motius pels quals el consell d'administració ha rebutjat per unanimitat la proposta del BBVA, Oliu ha reiterat que hi ha hagut un "empitjorament substancial" de l'oferta, tenint en compte l'evolució del seu banc en els últims anys, i ha alertat que els accionistes que bescanviïn els seus títols "perdrien diners". En la mateixa línia, ha defensat que hi hauria d'haver un "canvi molt substancial" perquè el consell reconsiderés la seva opinió.
Oliu, acompanyat del conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno; i del director financer, Sergio Palavecino, han desgranat les qüestions que va tractar el consell d'administració del banc d'aquest dijous, que, una vegada més, va analitzar l'oferta del BBVA i va concloure que recomanen als accionistes no acceptar-la.
"Riscos i incerteses" pels accionistes del Sabadell
Els màxims directius del banc han assegurat que l'oferta presenta "riscos i incerteses" per als accionistes del Sabadell i han opinat que el BBVA a l'hora de reflectir-ho i quantificar-ho en el fullet publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) hagi escollit escenaris "radicalment optimistes". "S'ignoren múltiples capes de sinergies negatives", ha dit González-Bueno.
En aquest punt, han qüestionat el calendari de les sinergies i han assegurat que aquestes no es produirien almenys fins al 2032, suposant que finalment sí que hi hagués una fusió. "Preparar-se per a la fusió suposa parar un banc", ha afirmat el conseller delegat. "Assegurar el que passarà en el nanosegon posterior és una hipòtesi agressiva", ha agregat sobre el full de ruta del BBVA, que fa els càlculs l'any següent d'haver superat les condicions del govern espanyol i els compromisos de la CNMC. També ha negat que els costos de reestructuració plantejats siguin realistes. "Això no ho ha aconseguit absolutament ningú", ha asseverat.
Oliu també s'ha referit a l'impacte fiscal que tindran els accionistes que bescanviïn les seves accions i ha qualificat l'opa de ser "altament costosa" per als qui resideixen a l'Estat. Així, han calculat que un accionista individual que adquirís títols el desembre del 2020 haurà de pagar impostos per plusvàlues per un valor equivalent entre 4 i 6 vegades superior al que li ofereix el BBVA.
Una oferta "pitjor" que l'anterior
A l'hora de posar xifres sobre la taula, els directius han quantificat que si l'opa prosperés completament, els accionistes del Sabadell passarien a tenir el 13,6% del BBVA, mentre que en l'oferta del maig del 2024 aquest percentatge era del 16,2%. "Aquesta oferta és pitjor que l'anterior", han reiterat. Per tot plegat, han conclòs que amb les xifres que hi ha sobre la taula el BBVA "no pot convèncer a ningú". "Si algú vol venir a prendre el control del banc haurà de pagar un valor molt superior al que en aquests moments ofereix el BBVA", ha sentenciat Oliu.
El president del Sabadell, de nou, també s'ha referit a l'exposició que té el banc que presideix Carlos Torres en el mercat mexicà. "L'acció que em donen a canvi és una acció del BBVA, que està bé, però jo no he estat un accionista que hagi invertit mai en països emergents", ha dit. "Jo soc un accionista que ha invertit en coses que conec, que conec els gestors i sé que són gent honrada", ha afegit.
Tirar endavant amb un 30% de les accions
Fa una setmana el BBVA va detallar al regulador dels Estats Units, la SEC, que preveia tirar endavant l'opa si obtenia almenys un 30% de les accions i, en cas que aconseguís entre un 30 i un 50%, estaria "obligat" a llançar una nova opa per la resta del capital. González-Bueno ha reclamat "molt més aclariment" sobre aquesta qüestió, que ha considerat que ha estat "una sorpresa a últim minut", alhora que ha opinat que es tracta d'un escenari que té "moltes complexitats". "No queda clar com es finançaria, són molts milers de milions", ha assenyalat. "Amb perdó, però això és un embolic", ha dit, per la seva banda, Oliu.
Una vegada més, els líders del Sabadell han tret pit de les seves xifres. "Això sembla una tecnològica", ha bromejat el president de l'entitat. "Mil euros invertits avui en accions del Sabadell tenen més capacitat de generar capital i repartir dividend que els mateixos bescanviats en l'opa", ha afirmat.
Preguntat per, si un cop superada l'opa, es planteja retirar-se, Oliu ho ha negat. "No està dins dels meus plans, la meva voluntat és seguir", ha dit.
Des de dilluns passat i fins al 7 d'octubre els accionistes del Banc Sabadell poden bescanviar les seves accions. Per ara, l'oferta consisteix en una acció nova del BBVA més 70 cèntims per cada 5,5483 del Sabadell. Segons el calendari previst, a mitjans d'octubre que es publicaria el resultat de l'oferta i entre el dia 17 i el 20 del mes vinent seria el període de liquidació.
