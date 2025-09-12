El nombre de persones ocupades creix a totes les comarques centrals a l’agost
Al Bages i al Lluçanès l’increment de l’afiliació augmenta per damunt de la mitjana catalana
La taxa d’atur puja al Bages i és de nou a prop del 10%
El conjunt de comarques de la Catalunya central van acomiadar el mes d’agost amb més persones ocupades en relació a l’agost del 2024. Segons l'Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat, l’augment va ser especialment significatiu al Bages i al Lluçanès, amb increments, respectivament, del 2,3% i del 2,2%, per damunt de l’augment mitjà català, del 2,1%, fet que deixa el nombre absolut d’afiliats en 78.685 al Bages i en 2.600 al Lluçanès. A la Cerdanya, al Solsonès i a l’Alt Urgell (+0,8%,+0,8% i +1,1%) va ser on la diferència respecte de fa un any va ser menor. A l’Anoia i al Berguedà l’augment va ser de l’1,6% i al Moianès, del 2%.
Per sexes, el 45,9% de les persones ocupades eren dones al Bages, fins a les 36.080, fet que suposa un augment del 2,6% respecte de l’agost del 2024. Amb tot, la comarca se situa encara per sota de la proporció de dones afiliades al conjunt del país, que és del 46,7%. Al Barcelonès és on la proporció és més elevada: del 48,5%. Entre les comarques del territori central, el menor percentatge de dones ocupades sobre el total és al Moianès, amb el 44,7%, mentre que a l’Alt Urgell és on la proporció és més alta: del 46,6%.
D’altra banda, el Bages va cloure el mes passat amb una taxa d’atur del 9,95%, molt a prop del 10%, percentatge per sota del qual va caure el mes de febrer passat després de mantenir-s’hi gairebé ininterrompudament des de la pandèmia. De fet, el Bages va experimentar un dels increments percentuals més elevats del país durant l’agost en relació al mes anterior, de 0,30 punts. Al Berguedà va ser on la taxa va créixer més al conjunt del país: 0,37 punts, fins al 9,27%.
Així, el Bages puja un lloc, fins al quart, en el rànquing català de comarques amb més atur en superar l’Alt Camp. L’Anoia és la tercera, amb el 10,30%, i el Berguedà es manté també per sobre de la mitjana catalana, que és del 8,44%. A la Cerdanya és on la taxa és més baixa, del 3,9%, seguida del Solsonès, amb el 6,65%. El Baix Penedès és la comarca amb la taxa més alta, de l’11,76%, seguida del Montsià, amb el 10,58%. En relació a l’agost del 2024, la taxa es va reduir a totes les comarques del país, tret de l’Alt Urgell i del Pallars Sobirà, amb augments de 0,05 i 0,03 punts, respectivament.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura