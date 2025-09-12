Aerolínies
Ryanair amenaça de retallar un altre milió de places a Espanya l’estiu que ve si Aena no rebaixa les taxes
La companyia exigeix al Govern d’Espanya que redueixi l’import de les tarifes aeroportuàries als aeroports regionals
Sara Ledo
El conseller delegat de Ryanair, Michael O’leary, ha anunciat que la companyia podria retallar un altre milió de places en els vols a Espanya per al pròxim estiu si Aena no decideix rebaixar les tarifes aeroportuàries.
O’Leary ha realitzat aquesta amenaça en una entrevista amb ‘Financial Times’, en la qual ha indicat que tornarà a Madrid en dues setmanes per, «probablement», anunciar la supressió d’un altre milió de places per a l’estiu vinent.
El directiu amenaça així amb una nova retallada, que se sumaria als 800.000 seients retallats per a aquest estiu i al milió de places que ja ha anul·lat de cara a la imminent temporada d’hivern en protesta per la pujada de les tarifes d’Aena d’un 6,5%.
Tensió amb el Govern
La companyia exigeix al Govern d’Espanya –propietari en un 51% d’Aena– que redueixi l’import de les tarifes aeroportuàries als aeroports regionals, on la companyia ha decidit reduir o eliminar la seva operativa, per fer-los «més competitius».
No obstant, des del Govern entenen que aquesta estratègia de Ryanair és una mena de «xantatge» i han indicat que la pujada de les tarifes, que seria de 0,68 euros per passatger, dista molt de l’increment mitjà del 21% dels preus dels bitllets l’últim any de Ryanair, que ha guanyat 820 milions en el primer trimestre d’aquest exercici fiscal, per la qual cosa el seu interès per abaixar les taxes és «guanyar encara més diners».
El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, amb qui l’aerolínia ha mantingut unes tenses relacions des que el departament governamental li imposés una multa de 107 milions d’euros per pràctiques «abusives», ha assenyalat que l’estratègia de Ryanair és «una campanya d’intimidació, d’assenyalament, de mala educació i, últimament, de xantatge obert al Govern d’Espanya» amb la qual no aconseguiran «acovardir-lo».
L’aerolínia va anunciar la setmana passada que tancarà la seva base de Santiago i que cancel·laria tots els vols a Vigo i Tenerife Nord i vol reduir la seva capacitat a Astúries, Santander, Saragossa i les Canàries, cosa que se suma a les retallades que ja va aplicar per a la temporada d’estiu en altres aeroports regionals com Jerez i Valladolid, on ha deixat d’operar. En cas de no assumir altres aerolínies competidores aquests seients, la retallada total de la capacitat aèria a Espanya seria del 16%.
