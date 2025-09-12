Tallada la circulació de l'R4 entre Sabadell Sud i Terrassa Nord per un atropellament a Terrassa Est
Hi ha transport alternatiu entre Sabadell Sud i Terrassa i autobusos de reforç entre Terrassa i Manresa
ACN
Terrassa
La circulació de l'R4 es troba tallada entre Sabadell Sud i Terrassa Nord per un atropellament a Terrassa Est, segons ha informat Renfe. Els passatgers del tren afectat han estat evacuats. Renfe ha establert servei de transport alternatiu entre Sabadell Sud i Terrassa i ha reforçat també amb autobusos el servei entre Terrassa i Manresa. A conseqüència d'aquesta incidència, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i augmentar el temps de recorregut en aproximar-se a l'estació de Terrassa Est.
