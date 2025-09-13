La CGT desconvoca la vaga a les plantes de Paulig al Berguedà després d’una setmana
«La direcció ha d’entendre que som un actor col·lectiu legítim», diu el sindicat, que afirma haver denunciat a Inspecció de Treball pràctiques de l’empresa que «vulneren el dret de vaga»
Redacció
L’assemblea de la secció sindical de CGT a Paulig va decidir ahir desconvocar la vaga iniciada el 8 de setembre a partir de dilluns a les 6h del matí.
La vaga es va convocar «davant la negativa de la direcció a negociar un conveni propi i la seva voluntat d’imposar el conveni sectorial, ignorant les nostres propostes tot i acumular beneficis milionaris», destaquen fonts del sindicat.
L’empresa, denuncia la CGT, «ha respost vulnerant el dret de vaga, substituint treballadores, contractant via ETT, passant per les línies per intimidar i posant obstacles al comitè de vaga». Unes «pràctiques», diu el sindicat, que «ja han estat denunciades a Inspecció de Treball». «La direcció ha d’entendre que som un actor col·lectiu legítim i que ha d’accedir a les demandes de les treballadores. Si ens continua ignorant i menystenint, estem preparades per tornar a demostrar la nostra força», conclou la CGT, que afirma que la vaga «ha afectat greument a la producció i s’han aturat nombroses línies tant a les plantes de Berga com a la de Puig-reig».
