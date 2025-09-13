L’ACEB celebra que no s’hagi aprovat la reducció de jornada
Redacció
L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha celebrat en una nota que el Congrés dels Diputats hagi rebutjat l’aprovació per llei de la reducció de jornada a 37,5 hores. «Per al sector empresarial del Berguedà suposava un autèntic daltabaix per a la productivitat i la competitivitat», diu la patronal berguedana. El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, recorda que el teixit productiu del Berguedà està format majoritàriament per petites i microempreses. «Entre el 80% i el 90% de les empreses tenen una mitjana de 6 treballadors», un fet que, segons Serarols, «fa difícil aguantar el cost» que hauria implicat aquesta reducció de jornada.
"Era una mesura que no provenia del Diàleg Social ni de la negociació col·lectiva", assenyala l'ACEB. Aquesta mesura "era una ingerència unilateral del Govern central que ignorava els mecanismes de negociació col·lectiva".
Per a la patronal berguedana, "la reducció de la jornada sense una disminució proporcional del cost horari hagués implicat un augment directe dels costos laborals". Les estimacions que apunta l'ACEB situen aquest impacte en 12.000 milions d’euros addicionals per a les empreses, "que, sumats al cost de l’absentisme (37.000 milions anuals), porten la factura global a prop de 49.000 milions d’euros, l’equivalent al 4,1% del PIB espanyol", assevera l'ACEB.
"Per a les pimes i els autònoms, això suposa una pressió financera insuportable que posa en risc la seva viabilitat", conclou l'associació empresarial
La UEA també aplaudeix el rebuig
La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) també ha celebrat el rebuig a la mesura al Congrés. La patronal anoienca assegura que la mesura, "sense consens, posava en risc la productivitat i la competitivitat de les empreses, especialment, les pimes". L'entitat recorda que les petites i mitjanes empreses i els autònoms, la majoria del teixit productiu comarcal, "tenen menys capacitat d’absorbir increments de costos. Una reducció de jornada sense mesures de compensació podria afectar la seva viabilitat, especialment en sectors que requereixen serveis continus (com la sanitat, la dependència, el transport o la restauració)".
