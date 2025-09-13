Lidl reobrirà a Manresa el dia 26 amb 500 metres quadrats més de superfície
La cadena, que va inaugurar el seu establiment de la capital del Bages el 1999, creix fins als 1.350 metres quadrats i modernitza les seves instal·lacions
Lidl reobrirà el proper divendres 26 de setembre el seu establiment de Manresa, ubicat a l’Avinguda dels Dolors, després d’un procés de modernització i ampliació del local. El nou supermercat, detallen fonts de la cadena d’origen alemany, oferirà als seus clients més de 1.350 metres quadrats de superfície de venda i disposarà de més de 130 places d’aparcament, segons avança a aquest diari la cadena. Això suposa guanyar més d’un terç de la superfície de què disposava fins al tancament temporal de l’establiment a finals de juny per fer-hi les obres. La cadena de supermercats de descompte ha guanyat espai per la part posterior de la pacel·la, on s’ubicava una benzinera.
Segons explica l’empresa de distribució, els clients de Lidl podran trobar en aquest nou establiment l’assortiment habitual de la companyia, que inclou productes frescos (fruita i verdura, carn i peix, o pa i brioixeria) i múltiples articles de nevera, secs envasats, begudes, cosmètica, higiene personal i neteja. Tot plegat, afegeix la companyia, «complementat amb una oferta àmplia de referències regionals, productes exclusius de basar i sorprenents setmanes temàtiques periòdiques d’alimentació internacional».
La cadena compta amb més de 80 botigues a la demarcació de Barcelona, 15 de les quals han estat obertes en els darrers cinc anys. En total, Lidl disposa de prop de 130 establiments a Catalunya i dues plataformes logístiques a Montcada i Reixac -on també s’ubica la seva seu a Espanya- i a Constantí. En conjunt, aquestes instal·lacions permeten que la cadena pugui «garantir una distribució eficient i més sostenible, alhora que donen suport a l’expansió de la seva xarxa de punts de venda arreu del territori», segons expliquen fonts de la companyia. A la península, Lidl disposa de més de 700 establiments i tretze plataformes logístiques, i dona feina a més de 18.500 persones.
Lidl va obrir el seu establiment de la capital del Bages el 2 de setembre del 1999, amb una sala de vendes de 800 metres quadrats i unes 100 places d’aparcament. L’obertura del supermercat va suposar una inversió superior als 600.000 euros i comportava la creació d’una quinzena de llocs de treball directes.
Lidl, del grup alemany Schwarz, un dels més grans del continent al sector de la distribució (amb 12.600 botigues i més de 382.000 empleats), va tancar el 2024 amb vendes per valor de més de 132.000 milions d’euros, xifra que suposa un increment interanual del 5,3%. La cadena té presència a més d’una trentena de països.
