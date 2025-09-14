El canvi pot ser una oportunitat per a qui és capaç de veure-ho així
Leandro Fernández Macho, coach executiu, formador i divulgador i Top 100 conferenciant de Thinking Heads
Top Speaker Spain i autor de La inteligencia adaptativa i La personalidad adaptativa, Fernández Macho porta més de dues dècades ajudant líders, equips i professionals a entrenar la seva capacitat d’adaptar-se, no només als entorns canviants, sinó també a si mateixos. En els seus llibres parla de per què una part de l’estrès pot no ser tan enemic com el pinten i de com aprendre a navegar en un entorn vertiginós i incert.
-¿Què és l’adaptabilitat i què vols provocar amb aquests llibres?
L’adaptabilitat és una necessitat vital. Vivim en un món on el canvi ja no és una excepció, és la norma. I sense adaptabilitat, tot es fa costa amunt: el lideratge, les relacions, la salut, la motivació, els resultats, el benestar. Per això vaig escriure aquests llibres. La inteligencia adaptativa neix per ajudar les persones a gestionar millor l’extern, l’estrès, la incertesa, la complexitat de l’entorn. Ofereix actituds i estratègies basades en ciència, per navegar el canvi amb més consciència i direcció sense perdre la salut pel camí. La personalidad adaptativa, en canvi, convida a revisar la teva identitat, els teus hàbits inconscients, la teva manera de pensar, sentir i decidir. I per a això, em recolzo en dues eines poderosíssimes, que són l’eneagrama i la ciència dels hàbits. Amb aquests llibres vull que el lector comprengui que adaptar-se no és rendir-se, és transformar-se sense deixar de ser un mateix. I per això fa falta revisar la base sobre la qual construïm la nostra manera de ser al món.
-¿Quin paper juga l’estrès en tot això?
L’estrès és una eina evolutiva. Ve amb nosaltres de sèrie i té la seva funció. Ben gestionat (eustrés) ens ajuda a rendir millor, a enfocar-nos i a respondre més eficientment davant determinades situacions. El problema és quan es cronifica, quan l’interpretem com una amenaça, supera determinats nivells i acaba bloquejant-nos i afectant el nostre rendiment i benestar de múltiples formes (distrés). No es tracta de viure sense estrès, sinó d’aprendre a regular-lo i utilitzar-lo a favor teu.
-Entrenar l’adaptabilitat pot salvar una carrera... ¿i una vida?
Absolutament. Ho explico amb un exemple pròxim. La meva cunyada Irene va patir un ictus als 28 anys. Va perdre capacitats bàsiques: llenguatge, moviment, càlcul. Va haver de reaprendre-ho tot. Avui lidera una associació que ajuda altres persones amb afàsia. La Irene no només es va adaptar: va transformar la seva identitat des de l’adversitat. Això no es fa simplement amb força de voluntat. Es fa amb entrenament emocional, suport, cultiu de nous hàbits conscients i sentit de propòsit. Això és per exemple adaptabilitat.
-¿Quins són els errors que solen cometre els líders que no s’adapten?
Uns quants; voler solucions noves amb maneres de pensar antigues, confondre autoritat amb control, influència amb manipulació o imposició, no revisar el seu impacte en els altres... Un líder rígid bloqueja el canvi o el fa més costós, desgastador i ineficient. Un d’adaptatiu el facilita en la mesura del possible. I això no s’entrena només amb habilitats tècniques. Fa falta un treball profund d’autoconeixement i comprensió de la naturalesa humana, amb les seves motivacions i pors, per revisar els automatismes que impacten directament en l’equip.
-¿I què li diries a algú que senti que «ja és tard» per canviar?
Que no hi ha una edat límit per començar a viure amb més consciència, per canviar i per continuar aprenent. Li diria que compta amb una eina poderosíssima que és la plasticitat del seu cervell i que la seva forma de ser no està escrita en pedra. Que tot el que no es revisa, es repeteix. I que, si no entrenes la teva adaptabilitat, l’entorn ho farà per tu... i no amb subtilesa.
-Sols dir que tot és difícil abans de ser fàcil. ¿Per què ens costa tant mantenir-nos quan alguna cosa es posa costa amunt?
Perquè confonem dificultat amb fallada i fallada amb fracàs. A més, al nostre cervell li agraden les coses fàcils, els resultats ràpids, el més còmode, per una qüestió d’estalvi energètic. Però tot l’important i el que val realment la pena sol passar una fase incòmoda. El problema no és que costi, és que no sabem sostenir aquesta incomoditat sense rendir-nos. M’agrada repetir-me aquesta frase quan dubto. És un recordatori que el camí correcte no és sempre el fàcil. I si ho és massa, probablement no estàs creixent. I el que moltes vegades no veiem és que aquesta resistència no ve només de l’exterior, sinó de la nostra estructura de personalitat: com interpretem el que ens passa, com ens defensem, com ens justifiquem. Per això a La personalidad adaptativa utilitzo l’eneagrama com un mapa d’autoconeixement que ajuda a detectar aquests patrons. Quan et veus amb claredat, pots sostenir la incomoditat amb més consciència i menys judici.
-¿Què li diries a qui pensi «jo també vull canviar»?
Que comenci. No dilluns, no quan tingui temps, no quan se senti preparat. Que comenci avui. Perquè el moment perfecte no arriba, es construeix. Tot canvi comença el dia que deixes d’esperar a tenir-ne ganes i decideixes començar, amb el que tens, des d’on ets. Tot canvi comença el dia que deixes d’esperar a tenir-ne ganes i decideixes començar, amb el que tens.
En un món que es transforma a cada instant, aferrar-se a la manera de ser que un va construir en el passat és un risc que podem pagar car
