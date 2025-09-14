Habitatge turístic
El Govern espanyol retirarà 53.000 pisos turístics il·legals de portals com Airbnb o Booking
Pedro Sánchez anuncia durant el míting del PSOE que, després de les irregularitats detectades, es revocaran els permisos d’aquests immobles
Cristóbal G. Montilla / Miguel Ferrary
El Govern espanyol activarà en les pròximes hores els tràmits per sol·licitar la retirada de les plataformes de lloguer de 53.000 allotjaments turístics il·legals perquè passin a ser lloguers de llarga durada. De tots ells, 7.700 són a Catalunya, segons ha precisant el president de la Generalitat, Salvador Illa. El Govern central ha remès la sol·licitud a les plataformes Airbnb i Booking perquè retirin els anuncis online d’aquests allotjaments.
Els pisos que es demana que no es puguin comercialitzar són aquells que han sol·licitat el número de registre obligatori des de l’1 de juliol passat, però que no l’han obtingut perquè no compleixen els requisits legals. Des que va començar a funcionar l’1 de gener, el registre ha rebut un total de 336.497 sol·licituds, de les quals 264.998 (78,75%) corresponen a lloguers d’ús turístic. D’aquestes, 53.786 han sigut revocades (20,3%).Ara, les diferents plataformes hauran de procedir a la retirada dels anuncis d’aquests immobles, que es poden estar comercialitzant en algunes d’elles alhora
El president de l’Executiu nacional, Pedro Sánchez, ha aprofitat el míting del PSOE a Màlaga capital per anunciar que, després de les irregularitats detectades, es revocaran els permisos d’aquests immobles. «L'habitatge és el principal problema que té la.província de Màlaga», ha dit en la seva intervenció el líder socialista.
Així mateix, Sánchez ha explicat que aquestes mesures afectaran a tot Espanya 53.000 habitatges turístics i que la intervenció s’activarà aquest mateix dilluns, «després de revisar la informació del registre únic d’arrendaments i detectar milers d’irregularitats».
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- Lidl reobrirà a Manresa el dia 26 amb 500 metres quadrats més de superfície
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Dos detinguts a Manresa per cultivar marihuana en dos pisos al carrer Major i al carrer Migdia
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Els xàfecs deixen un rècord al Berguedà, amb 7,8 litres en un sol minut a la Quar, i esllavissades a Montserrat