Un pont de 600 metres ja connecta la nova planta de bateries de Seat de Martorell amb la línia de muntatge dels elèctrics
L'entrada en funcionament de la nova connexió directa l'ha anunciat el conseller delegat interí de la companyia durant el Saló de Múnic
EFE
La companyia automobilística Seat ha culminat la connexió directa entre la planta d'assemblatge de cel·les de bateries que ha aixecat al complex industrial de Martorell (Baix Llobregat) i el taller de muntatge on es produiran els primers vehicles elèctrics, també situat en aquest polígon.
Amb motiu de la presència de Cupra al saló IAA Mobility de Múnic (Alemanya), que s'ha celebrat aquesta setmana en aquesta ciutat alemanya, el conseller delegat interí de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha explicat que un pont de 600 metres ja uneix ambdues instal·lacions.
"El pont ja ha connectat la fàbrica de bateries amb el taller de muntatge. L'estructura està acabada", ha assegurat Haupt, que ha afegit que ara només falten per concloure els "treballs d'automatització i de transportadors" perquè aquestes bateries arribin directament a la línia de muntatge.
La planta d'assemblatge de cel·les de bateries està situada en un dels punts més elevats del complex industrial de Martorell, i el pont que la connecta amb el taller de muntatge "començarà a treballar ja aquest any", ha precisat Haupt.
Seat està invertint uns 300 milions d'euros en aquesta planta d'assemblatge, que produirà 1.400 conjunts de bateries al dia, una cada 39 segons.
Aquesta instal·lació està destinada a assemblar les cel·les de bateries procedents de la gigafactoria que Volkswagen està construint a Sagunt (València), si bé d'entrada rebrà cel·les de bateries de la planta de Salzgitter (Alemanya).
"Tot a punt" per a la producció d'elèctrics
Amb aquesta gran rampa entre la planta de bateries i la línia de muntatge ja acabada, la planta de Seat a Martorell, la més gran d'Espanya, ultima els preparatius per arrencar a principis del 2026 la fabricació dels seus primers elèctrics a les instal·lacions de Martorell.
"Tot està a punt. La transformació segueix els temps previstos", ha assegurat Haupt amb referència a la preparació de Martorell per als elèctrics.
"Tota la instal·lació industrial (associada a l'electrificació de Seat) està pràcticament acabada, tant obres com instal·lacions. El pont (que uneix la planta de bateries i el taller de muntatge) és l'última", ha explicat Haupt, que ha afegit que ja des de fa temps s'estan fent "presèries" dels vehicles elèctrics que produirà Martorell i que ara només "falta madurar les instal·lacions".
El Cupra Raval obrirà el camí de l'electrificació
El Cupra Raval, que es va presentar dilluns al saló de Munic, començarà a produir-se a la planta de Seat a Martorell (Baix Llobregat) el primer trimestre del 2026 i obrirà per tant la producció d'elèctrics a la planta de Martorell.
Aquest vehicle de 4 metres i xassís esportiu és el primer de la gamma d'elèctrics urbans del grup Volkswagen que arribarà al mercat.
Pel que fa a l'ID. Polo, és a dir, a l'elèctric urbà assequible de Volkswagen, que també es produirà a la planta de Martorell, es llançarà el primer semestre del 2026.
Tots dos models elèctrics han estat "el motiu" de la transformació que ha sofert la planta de Seat a Martorell, ha recordat el conseller delegat interí de Seat.
Haupt reivindica la complementarietat entre Seat i Cupra
Malgrat que Seat -que compta amb les marques Seat i Cupra- va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici operatiu de 38 milions, fet que suposa un 90,6 % menys que fa un any, per l'impacte dels aranzels europeus al Cupra Tavascán -que es produeix a la Xina-, Haupt confia en la bona evolució de Seat a la segona meitat de l'any.
Haupt ha destacat que Cupra és una "història d'èxit" i que és la marca que més creixement està experimentant a Europa, cosa que reflecteix que "s'estan fent bé les coses".
Pel que fa a la marca Seat, les vendes de la qual han disminuït en la primera meitat de l'any, ha assegurat que és "una cosa natural" que Seat tingui "una mica menys de volum que el 2024" perquè la companyia ha deixat de fabricar el Seat Tarraco.
En qualsevol cas, ha remarcat que Cupra i Seat "es complementen perfectament" malgrat anar dirigides a clients diferents i s'ha mostrat confiat que Seat serà capaç d'aplicar una estratègia basada "en més models i més volum" i que això li reportarà "un bon resultat".
Cupra ja disposa de set models i el Cupra Raval, en què té posades grans esperances, serà el vuitè de la marca.
