Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Banc Sabadell diu als accionistes que no tenen "l'obligació" d'escoltar els "cants de sirena" del BBVA

"L'important pel nostre país és tenir un gran banc que es dediqui en cos i ànima als clients d'aquí", afirma Oliu

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno; i el president de l'entitat, Josep Oliu, durant una roda de premsa per presentar l'opinio´del consell d'administració sobre l'opa del BBVA

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno; i el president de l'entitat, Josep Oliu, durant una roda de premsa per presentar l'opinio´del consell d'administració sobre l'opa del BBVA / ACN

Maria Asmarat (ACN)

Barcelona

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, diu als accionistes que no tenen "l'obligació" d'escoltar els "cants de sirena" del BBVA per acceptar l'opa. "L'important pel nostre país és tenir un gran banc que es dediqui en cos i ànima als clients d'aquí", ha afirmat el màxim dirigent del banc vallesà en una trobada amb l'accionariat, on ha explicat els motius que van portar el consell d'administració a rebutjar per unanimitat l'operació que planteja el banc basc.

Els directius del Sabadell han remarcat que les accions del BBVA tenen "riscos inherents" perquè "no és un banc europeu" i s'han compromès a no bescanviar els seus títols. Després de tot, han reiterat que l'operació que hi ha per ara sobre la taula "ha deixat de tenir sentit".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents