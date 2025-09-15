El Banc Sabadell diu als accionistes que no tenen "l'obligació" d'escoltar els "cants de sirena" del BBVA
"L'important pel nostre país és tenir un gran banc que es dediqui en cos i ànima als clients d'aquí", afirma Oliu
Maria Asmarat (ACN)
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, diu als accionistes que no tenen "l'obligació" d'escoltar els "cants de sirena" del BBVA per acceptar l'opa. "L'important pel nostre país és tenir un gran banc que es dediqui en cos i ànima als clients d'aquí", ha afirmat el màxim dirigent del banc vallesà en una trobada amb l'accionariat, on ha explicat els motius que van portar el consell d'administració a rebutjar per unanimitat l'operació que planteja el banc basc.
Els directius del Sabadell han remarcat que les accions del BBVA tenen "riscos inherents" perquè "no és un banc europeu" i s'han compromès a no bescanviar els seus títols. Després de tot, han reiterat que l'operació que hi ha per ara sobre la taula "ha deixat de tenir sentit".
