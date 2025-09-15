La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
L'obertura del nou concessionari, ubicat al carrer de Les Tines de Sant Fruitós, arriba després de la fusió entre els grups automobilístics Vallescar i Maas
S'oferiran un total d'onze models diferents, vuit d'elèctrics i tres d'híbrids
La xinesa BYD, líder mundial en la fabricació de cotxes elèctrics, acaba d'inaugurar un concessionari a Sant Fruitós de Bages, al número 26 del carrer Les Tines. Aquest punt de venda, que està actiu des del passat juliol, queda integrat dins la xarxa del nou grup d'automoció nascut de la fusió entre Vallescar i Maas. Al seu catàleg, la marca ofereix onze models diferents dels quals vuit són elèctrics i els altres tres, híbrids. En la seva aposta per implementar-se a la Catalunya central, BYD també ha obert un concessionari a Igualada.
Josep Lluís Santamaria, gerent de BYD ECOVOLT, destaca que l'objectiu d'aquesta nova obertura a Sant Fruitós és "potenciar la presència de BYD al Bages i oferir als clients una gamma de vehicles innovadors i sostenibles, equipats amb la tecnologia xinesa més avançada del mercat". Dels onze models que comercialitza la companyia, el més econòmic és el Dolphin Surf, que té un preu d'11.780 euros amb l'avançament del Pla Moves III ja inclòs. Per contra, l'opció més cara és el Tang, un dels emblemes de BYD i que supera els 70.000 euros.
Més enllà d'oferir assessorament i venda de vehicles, al concessionari també hi ha un servei de postvenda completa i de gestoria per facilitar al client l'obtenció d'ajudes per a l'adquisició de cotxes elèctrics. Sobre el perfil dels compradors, Santamaria assegura que és força variat: "Hi ha des del client que aposta clarament per la tecnologia i, quan arriba pràcticament sap més que nosaltres del cotxe, fins a les persones d'una edat més elevada que entren simplement per curiositat i al final els encaixa".
Acabada d'aterrar a la regió, la companyia està desenvolupant plans d'acció per poder arribar a un "públic més extens" i donar-se a conèixer: "La veritat és que molta gent ens està venint a veure", afirma el gerent de BYD ECOVOLT. La marca s'ha fixat la meta d'arribar a un 10% de quota de mercat al Bages en un termini "relativament curt". "És complicat, però penso que tenim producte per fer-ho", sentencia Santamaria.
Els vehicles BYD porten bateries sòlides, no líquides, i aquest és un dels seus principals atractius perquè "no s'incendien", qüestió que genera "tranquil·litat a l'usuari". De fet, el seu principal competidor, Tesla, actualment compra les bateries a la marca xinesa, segons indica el gerent. Un altre dels factors que atrau els clients és la diferència de preus respecte d'altres marques, especialment les europees: "Hem entrat amb preus molt més competitius, oferint un producte molt més equipat, molt més complet i amb unes tecnologies superiors". BYD es fabrica tot el material i aquesta és una de les raons per les quals presenten preus més assequibles, ja que d'aquesta forma s'abarateix el cost i s'accelera la producció.
Com accelerar l'expansió?
Tot i que els cotxes elèctrics van arribar fa anys a Espanya, la seva expansió no ha estat tan ràpida com s'esperava. Tal com explica el gerent de BYD ECOVOLT, a l'estat hi ha al voltant de 40.000 punts de càrrega repartits, una xifra força "adequada" tenint en compte el parc automobilístic de vehicles d'aquest tipus que hi ha. En aquest sentit, el que més alenteix la venda són les dificultats per cobrar les ajudes del govern, que "triguen molt a pagar, poden tardar 18 mesos tranquil·lament". Més enllà d'això, també s'han de "millorar molt les estructures de càrrega".
Malgrat que la majoria dels models de la companyia són elèctrics, també hi ha opcions híbrides: "És un forma d'arribar a les persones que encara tenen reticència per comprar un elèctric i d'adaptar-nos a les necessitats de cadascú". De fet, Santamaria assumeix que "no tothom és un client per cotxe elèctric 100%", especialment si ha de fer molts quilòmetres diaris.
