Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PIB català creix un 2,7% interanual en el segon trimestre de l'any

L'economia catalana avança un 0,6% entre trimestres, una dècima menys que l'espanyola

Pla general de l'interior de la fàbrica que Font Vella té a Sant Hilari Sacalm

Pla general de l'interior de la fàbrica que Font Vella té a Sant Hilari Sacalm / Xavier Pi

ACN

Barcelona

El PIB de Catalunya va créixer un 2,7% durant el segon trimestre de l'any respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La xifra és una dècima inferior a l'anticipada a finals de juliol. L'augment es deu, principalment, a l'increment del 3,7% de la demanda interna, impulsada per la formació bruta de capital (+5,9%) i el consum de les llars (+3,5%). L'augment de l'economia entre trimestres va ser del 0,6%, una dècima menys que en el cas d'Espanya. De fet, la variació interanual catalana és també lleugerament inferior a l'espanyola, que en el mateix període va ser del 2,8%, tot i que molt superior a la mitjana europea, que va ser de l'1,6%.

El PIB, l'indicador que mesura l'activitat econòmica, tanca el segon trimestre amb una frenada respecte dels tres primers mesos de l'any, quan l'augment interanual va ser del 3,3%.

Pel que fa a la demanda interna, d'una banda, hi ha el consum de les llars, amb una taxa del 3,5%, sis dècimes menys que el trimestre anterior; i de l'altra el consum de les administracions públiques, que registra una variació interanual del 2,2%, un punt i sis dècimes menys que en el primer trimestre.

Si s'observa la formació bruta de capital, la taxa interanual del 5,9% és un punt i dues dècimes superior al trimestre anterior. En concret, la inversió en béns d'equipament mostra una taxa del 9,3% i la inversió en construcció del 3,5%.

Caiguda de les exportacions

Quant a les exportacions, presenten una variació interanual del 2%, quatre dècimes menys que en el primer trimestre. Per components, les de béns i serveis augmenten un 2,2% i el consum dels no residents creix un 1,1%.

Pel que fa a les importacions, augmenten un 3,5%, resultat de l'evolució de les importacions de béns i serveis(3%) i del consum dels residents a l'estranger (11,2%).

Dades per sectors

Des de l'òptica de l'oferta, el creixement de l'activitat industrial és de l'1,2%, set dècimes menys que en el primer trimestre. Per branques, destaca l'augment de la indústria farmacèutica i també la fabricació, reparació i instal·lació de maquinària.

Els serveis incrementen l'activitat un 3,1%, cinc dècimes per sota del trimestre anterior. Ressalten la restauració, l'hostaleria, el comerç a l'engròs i el comerç al detall, branques on s'observa un creixement més significatiu. La branca de les activitats immobiliàries i professionals presenta una taxa del 3,2% i l'administració pública, l'educació i serveis socials del 2,4%.

La construcció creix un 2,3% i manté la taxa registrada el trimestre anterior, mentre que el sector agrari cau 2,6 punts, fins al 4,4%.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
  2. Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
  3. La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
  4. Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
  5. Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
  6. Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
  7. El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
  8. Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya

L’art, la música, el teatre i la llengua envaeixen Estamariu per un cap de setmana

L’art, la música, el teatre i la llengua envaeixen Estamariu per un cap de setmana

El PIB català creix un 2,7% interanual en el segon trimestre de l'any

El PIB català creix un 2,7% interanual en el segon trimestre de l'any

L'Escola de Salut de Sant Fruitós torna amb noves propostes per promoure un envelliment actiu i saludable

L'Escola de Salut de Sant Fruitós torna amb noves propostes per promoure un envelliment actiu i saludable

Detingut a Blanes un metge per agredir sexualment una pacient

Detingut a Blanes un metge per agredir sexualment una pacient

Una molècula que es ruixa amb un esprai permet als tomàquets resistir millor la sequera

Una molècula que es ruixa amb un esprai permet als tomàquets resistir millor la sequera

Feijóo acusa Sánchez d’«encoratjar els disturbis» a la Vuelta: «Li és igual la vida dels policies i corredors»

Feijóo acusa Sánchez d’«encoratjar els disturbis» a la Vuelta: «Li és igual la vida dels policies i corredors»

Localitzen un boletaire perdut durant hores a la Coma i la Pedra

Localitzen un boletaire perdut durant hores a la Coma i la Pedra

Illa: "El que està passant a Gaza és un genocidi. Negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat"

Illa: "El que està passant a Gaza és un genocidi. Negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat"
Tracking Pixel Contents