El turisme bagenc (encara) busca relat
Bages Impuls aplega una cinquantena d’agents de la comarca per debatre sobre el present i el futur del sector, pendent de trobar una línia d’acció conjunta per promoure el territori
Una cinquantena d’agents turístics es van reunir dilluns al matí a la muntanya del sal del Cogulló per debatre sobre les estratègies a seguir per al turisme del Bages. La conclusió de la jornada ja era sabuda: a la comarca li cal encara un relat per vendre’s turísticament.
La trobada, organitzada per Bages Impuls, l’associació que aplega una seixantena d’operadors turístics privats del territori, va permetre reformular la mateixa qüestió cabdal per a la recerca d’una estructura turística a la comarca, que està pendent de trobar una resposta. Amb tot, “hi anem avançant força bé”, assegura Nani Sala, president de Bages Impuls. “Ens cal unitat, perquè no ens complementem”, diu Sala, que posa deures: crear xarxes entre els agents que puguin posar a l’aparador paquets turístics conjunts.
La jornada es va estructurar en tres blocs. En el primer es van presentar diverses ofertes turístiques recollides en la Guia Viu el Bages que anualment edita Bages Impuls. Una desena d’empreses han presentat als assistents els seus serveis: la Ruta del Vi del Bages, Descobreix Cardona, visita a Montserrat, visites i activitats del Poarc de la Sèquia, el castell de Balsareny, vols en globus, Montserrat North, Geoparc BTT- Rutes SR, la DO Pla de Bages en BTT, immersió a la DO Pla de Bages i visites i activitats a Món Sant Benet.
El segon bloc es va dedicar a un esmorzar de treball en què es van poder intercanviar informació i opinions, mentre que el tercer va consistir en una taula rodona integrada pel conseller comarcal de turisme i president del Geoparc, Eduard Mata; Ricard Vilalta, de Bages Terra de Vins; Marc Ribas, de l’associació Som Terra Som Salut; i l’arquitecte i urbanista Jordi Ludevid. Es va debatre sobre qüestions decidides en una enquesta prèvia feta arribar als assistents per Bages Impuls: el paper de les administracions públiques al sector; mancances i problemàtica del turisme local; oportunitats de creixement sostenible; i transversalitat del sector en l’economia local.
La jornada, conclou Sala, va ser profitosa. Però deixa deures. “Tenim molts atractius, però no sabem trobar-hi el relat”, assegura el president de l’entitat. “Estem en un territori molt especial, que té el Geoparc, per exemple, reconegut per la Unesco, però la pregunta és: nosaltres mateixos sabem què és? Ens cal autoestima”, conclou Sala, que posa un altre exemple: els vins de la DO Pla de Bages, als quals considera que els cal “saber-se vendre”. “En general ens falta molta comercialització”, conclou.
Per a Sala “hi ha un relat que no sabem explicar. Tenim detectats els atractius, i ens cal saber-los transmetre sense perdre la identitat territorial. El turisme al Bages és encara verge i podem construir-lo sent molt endreçats i sostenibles, que no sigui una càrrega per als residents”, afegeix. Amb tot, creu que en el debat comarcal sobre la qüestió “divaguem molt i ens cal concreció”. Per a Sala, el nexe que uneixi tots els valors turístics bagencs pot ser el Geoparc, però també la sal o les vies blaves. “Hem de crear una taula d’experts que ens ajudi a visibilitzar què volem ser turísticament d’aquí a vint anys”, es proposa Sala, que, amb tot, recorda que fa ja gairebé una dècada una taula de característiques similars es va acabar tancant en no arribar a conclusions fermes. “Tothom ho veia diferent”.
Tot i les dificultats, Nani Sala és optimista: “ens en sortirem, perquè cada vegada tenim més múscul. I no fa tant que hi treballem: Bages Impuls té 12 anys, i Bages Turisme (l’ens del Consell Comarcal que aplega tots els ajuntaments locals) una mica menys”. Sala considera que, en qualsevol cas, el lideratge de les accions per al turisme al Bages ha de ser compartit entre el públic i el privat. “La gent avui n’ha sortit entusiasmada”, afirma Sala. La propera reunió de treball està programada per a l’any que ve.
