Sector bancari
El BBVA confia que el Govern perdi el seu poder per vetar una futura fusió
El Banc Sabadell posa en dubte que s’obtinguin sinergies en tres anys perquè Catalunya "és on es guanyen o es perden eleccions"
Pablo Allendesalazar
La guerra d’arguments i contraarguments a favor i en contra de l’opa entre la cúpula del BBVA i la del Sabadell no dona un dia de descans. El conseller delegat del banc d’origen basc, Onur Genç, es va mostrar confiat ahir que el Govern perdrà la seva capacitat legal de prohibir fusions bancàries abans que la seva entitat, en cas que l’opa tingui èxit, pugui demanar-li permís per absorbir el banc català d’aquí entre tres i cinc anys. Es tracta d’una qüestió clau per la seva incidència en el calendari de les sinergies (estalvis de cost) que justifiquen econòmicament l’operació.
En una conferència financera a Londres, l’executiu turc va destacar que el poder de veto del Govern està amenaçat perquè ha de transposar a la normativa nacional abans de l’11 de gener del 2026 la sisena directiva europea de requisits de capital per als bancs (CRD6) del 2024, com va avançar EL PERIÓDICO al juliol. La Comissió Europea interpreta que aquesta directiva obligaria el Ministeri d’Economia a perdre la capacitat de vetar fusions que li atorga una llei espanyola del 2014 i així li ha fet saber en les converses que han mantingut des de l’estiu passat entorn de l’opa. El Govern va condicionar al juny l’opa al fet que els dos bancs mantinguin "personalitat jurídica i patrimonis separats i autonomia en la gestió" durant tres anys, ampliables en dos més.
Cavall de batalla
Les sinergies estan sent un dels principals cavalls de batalla entre els dos bancs. El BBVA afirma que podria aconseguir 900 milions d’euros d’estalvis de costos anuals el 2029, però l’entitat catalana estima que a causa de la condició temporal de no fusió fixada pel Govern a les sinergies no s’aconseguiran fins abans d’entre el 2032 i el 2034. A més, les rebaixa a 500 milions, als quals podria ser necessari restar 130 milions d’euros més per l’impost a la banca, si aquest es prorroga.
"És irrealista pensar que ho aconseguiran als tres anys. Qualsevol que sàpiga el que significa el Sabadell per a Catalunya i Espanya ho entén", va insistir el seu conseller delegat, César González-Bueno, al mateix fòrum de Bank of America. Catalunya, va argumentar, "és actualment el lloc on es guanyen o es perden eleccions" i a la comunitat hi ha una oposició social "molt forta" a l’operació. Per això, va acabar, el Sabadell representa "una cosa molt important" per a partits de tota mena de color polític.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025