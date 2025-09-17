Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sector bancari

El BBVA confia que el Govern perdi el seu poder per vetar una futura fusió

El Banc Sabadell posa en dubte que s’obtinguin sinergies en tres anys perquè Catalunya "és on es guanyen o es perden eleccions"

Onur Genç, conseller delegat del BBVA | LUISMA REYES (EUROPA PRESS) / ALEJANDRO GARCÍA (EFE)

Pablo Allendesalazar

Madrid

La guerra d’arguments i contraarguments a favor i en contra de l’opa entre la cúpula del BBVA i la del Sabadell no dona un dia de descans. El conseller delegat del banc d’origen basc, Onur Genç, es va mostrar confiat ahir que el Govern perdrà la seva capacitat legal de prohibir fusions bancàries abans que la seva entitat, en cas que l’opa tingui èxit, pugui demanar-li permís per absorbir el banc català d’aquí entre tres i cinc anys. Es tracta d’una qüestió clau per la seva incidència en el calendari de les sinergies (estalvis de cost) que justifiquen econòmicament l’operació.

En una conferència financera a Londres, l’executiu turc va destacar que el poder de veto del Govern està amenaçat perquè ha de transposar a la normativa nacional abans de l’11 de gener del 2026 la sisena directiva europea de requisits de capital per als bancs (CRD6) del 2024, com va avançar EL PERIÓDICO al juliol. La Comissió Europea interpreta que aquesta directiva obligaria el Ministeri d’Economia a perdre la capacitat de vetar fusions que li atorga una llei espanyola del 2014 i així li ha fet saber en les converses que han mantingut des de l’estiu passat entorn de l’opa. El Govern va condicionar al juny l’opa al fet que els dos bancs mantinguin "personalitat jurídica i patrimonis separats i autonomia en la gestió" durant tres anys, ampliables en dos més.

Cavall de batalla

Les sinergies estan sent un dels principals cavalls de batalla entre els dos bancs. El BBVA afirma que podria aconseguir 900 milions d’euros d’estalvis de costos anuals el 2029, però l’entitat catalana estima que a causa de la condició temporal de no fusió fixada pel Govern a les sinergies no s’aconseguiran fins abans d’entre el 2032 i el 2034. A més, les rebaixa a 500 milions, als quals podria ser necessari restar 130 milions d’euros més per l’impost a la banca, si aquest es prorroga.

"És irrealista pensar que ho aconseguiran als tres anys. Qualsevol que sàpiga el que significa el Sabadell per a Catalunya i Espanya ho entén", va insistir el seu conseller delegat, César González-Bueno, al mateix fòrum de Bank of America. Catalunya, va argumentar, "és actualment el lloc on es guanyen o es perden eleccions" i a la comunitat hi ha una oposició social "molt forta" a l’operació. Per això, va acabar, el Sabadell representa "una cosa molt important" per a partits de tota mena de color polític.

