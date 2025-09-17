Les pimes catalanes perden productivitat, però augmenten les vendes
Les petites i mitjanes empreses continuen representant el 99,8% del total de societats del país
EFE/ACN/Redacció
Les pimes catalanes han patit una lleugera caiguda de productivitat, però el seu estat de salut és fort, amb un augment de vendes i beneficis, i unes finances sanejades que les allunyen del sobreendeutament previ a l’esclat de la crisi del 2008. Així ho reflecteix la 22 edició de l’Anuari de la Pime, una anàlisi elaborada per la patronal Pimec que radiografia anualment la situació de la pime catalana i la darrera versió de la qual se centra en l’any 2023, quan el context econòmic es va estabilitzar després de l’enfonsament causat per la pandèmia de la covid.
L’informe, presentat ahir, reflecteix que la productivitat va caure un 2,2% el 2023: un 0,7% en el cas de les pimes i un 5,8% en el cas de les grans empreses. Segons el president de l’Observatori de la Pime, Oriol Amat, aquesta caiguda es deu en part a un augment d’empreses en el sector serveis (+0,7%), mentre que cauen les pimes en la indústria (-1,5%), que habitualment generen més productivitat per persona en invertir en major mesura en maquinària i tecnologia.
Per altra banda, la salut de les pimes es manté robusta, ja que la seva facturació va créixer de mitjana un 6,1 % el 2023, els seus marges un 12,2 % i fins a un 15,8 % més en els beneficis respecte a l’exercici de l’any anterior. L’observatori augura a més que el 2024 els ingressos de les pimes creixeran un 2,8% i un 3,1% per al 2025.
L’informe posa de manifest que, en termes d’aportació al PIB català del sector privat, les pimes han continuat perdent pes, ja que suposaven el 62,6% el 2019, van baixar al 62,1% el 2020, es van situar en un 62,2% el 2021, van caure el 2022 al 61,4% i es mantenen ara en el 60,4% el 2023. Això és en benefici de les grans empreses, que continuen guanyant espai en el seu valor afegit, seguint el patró d’altres països, especifica Amat. Malgrat això, les pimes continuen representant el 99,8% del total de les empreses.
Rebuig a l'opa al Sabadell
D'altra banda, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha instat els accionistes del Banc Sabadell a rebutjar l'opa del BBVA. "Potser guanyen alguna cosa en l'acció, però el dia que com a empresaris vagin a demanar un préstec no el tenen", ha avisat el líder de la patronal de les pimes. En la presentació de l''Anuari de la pime catalana 2025', Cañete ha assegurat que no està "a favor ni en contra" de cap entitat, sinó que es tracta d'una qüestió "de mercat". Així mateix, ha opinat que l'oferta que hi ha actualment sobre la taula "ha empitjorat" respecte de la inicial i ha mostrat "respecte" per la decisió que prenguin els accionistes, que es troben en ple període d'acceptació.
A la presentació de l'informe anual de la patronal hi ha assistit el director de la territorial de Catalunya del Banc Sabadell, Xavier Comerma.
Per la seva banda, fonts del BBVA han recordat que l'operació té compromisos amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que posen el focus precisament en les pimes i en Catalunya. Fonts de l'entitat afirmen "a més de no tancar cap oficina especialitzada en empreses de Banc Sabadell, BBVA es compromet a mantenir, durant tres anys (prorrogables dos anys més si així ho decideix la CNMC), les línies de circulant a totes les pimes de Banc Sabadell i les línies de crèdit i les destinades a la importació i exportació de tots els clients autònoms de Banc Sabadell". D'altra banda, assegura l'entitat, "BBVA es compromet a mantenir el volum de crèdit total de les pimes la quota CIRBE agregada de les quals de BBVA i Banc Sabadell sigui almenys del 85%. A les comunitats autònomes on la quota en el segment de crèdit a pimes de l’entitat resultant sigui més gran (Catalunya i Illes Balears), aquest compromís s’aplicarà a les pimes la quota CIRBE agregada de les quals sigui almenys del 50%".
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»