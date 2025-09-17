Alimentació
Mercadona apuja la quota de mercat al 27,3% gràcies als plats preparats
La cadena valenciana amplia l’avantatge respecte a Carrefour, el seu immediat seguidor, que s’ha vist penalitzat per la caiguda de vendes en hipermercats
María Jesús Ibáñez
Si l’avantatge era ja gran, els plats preparats i, la seva versió més recent, els preparats per menjar, han donat a Mercadona un nou reconeixement com a número u del sector del gran consum a Espanya. En els últims nou mesos, la cadena valenciana ha guanyat set dècimes més en quota de mercat, fins al 27,3%, i amplia la distància amb Carrefour, el seu immediat competidor, que ha retrocedit un punt i es queda amb un 9% del pastís.
Les dades, presentades ahir pel Worldpanel de Numerator (associat des del gener passat a la consultora Kantar), mostren que Mercadona ha sabut contrarestar l’impacte de la pujada de preus i el consegüent alentiment del consum domèstic dels espanyols, amb una "oferta competitiva en segments com el dels plats preparats, però també el dels ous, que aquest any han tingut una pujada de preus rellevant, i el peix, en el qual ha realitzat un canvi estratègic, substituint el mostrat pel lliure servei en el lineal", va indicar Bernardo Rodilla, director de l’àrea de negoci Retail en la companyia que elabora aquest rànquing anual.
"En un moment en què el consumidor encara no ha recuperat la confiança, les cistelles de la compra continuen sent petites, reduïdes al bàsic, tot i que les visites als establiments són més freqüents", va explicar Rodilla. I en aquesta recerca pel millor preu, va prosseguir l’expert, s’està detectant, cada vegada més, que "les llars completen la seva llista de la compra visitant més d’una cadena de distribució, fins i tot el mateix dia", una cosa que realitzen un 13,6% dels compradors.
Conseqüència d’aquest comportament, i com ja es va començar a apreciar en el balanç del 2024, els hipermercats continuen perdent quota de mercat: la gent ja no omple grans carros de provisions, prefereix comprar més al dia i, malgrat que la marca pròpia o marca blanca segueix a l’alça, amb un increment d’1,7 punts percentuals, fins a arribar al 45,9% de les compres en el període analitzat (des de l’agost de l’any passat), "s’està detectant ja certa desacceleració", va assenyalar el director de Retail del Worldpanel by Numerator.
Descensos i alces
Això ha penalitzat les dues ensenyes que més aposten per aquest model: el grup Carrefour, que és la segona cadena favorita a Espanya, però que acumula una pèrdua de clients del 2,2%, ja que no ha aconseguit compensar la pèrdua de compradors amb la seva xarxa de botigues de proximitat, els denominats Carrefour Exprés. L’altra damnificada és Alcampo, que té una quota del 2,8% i que ha retrocedit un 1,3% en xifra de compradors respecte a l’any passat.
En sentit contrari, l’alemanya Lidl "està aconseguint atraure més compradors a més categories, cosa que afavoreix que els consumidors visitin més els seus establiments", va remarcar Rodilla, que va destacar el cas de Dia, que després d’una profunda reestructuració ha aconseguit que la seva quota hagi crescut des de començament d’any en un 0,2%.
