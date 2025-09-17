Tous canvia de conseller delegat
Carlos Soler-Duffo portava gairebé 7 anys a l'empresa i ha estat un dels seus directors més longeus
"És el tancament d'una etapa", afirmen des de la companyia, que ja té al cap un possible successor
Paula Clemente
Enèsim canvi dins de la manresana Tous. I enèsima manifestació evident que aquesta empresa familiar vol començar un nou cicle. Primer va ser el llançament d'un nou pla estratègic, després la recompra de les accions que estaven en mans d'un fons d'inversió per a tornar a ser una firma 100% familiar, aquest mateix estiu ha estat la incorporació al seu consell d'administració del bagenc Adolf Todó, exdirector general de Caixa Manresa i de Caixa Catalunya, i, ara, el relleu del seu conseller delegat, Carlos Soler-Duffo.
La versió oficial és que la sortida ha estat de mutu acord i fruit d'aquest canvi en el qual està immersa l'empresa, segons avança La Vanguardia i ha pogut confirmar El Periódico. El relat és que els 7 anys que Soler-Duffo ha estat al capdavant de la companyia han donat per a molt (inclouen des del covid, fins al 'rebrànding' de Tous), que és un dels directors més longeus, si no el que més, i que és el moment perfecte per a canviar d'aires.
Durant aquest temps, la companyia afirma haver viscut "un període profundament transformador", en el qual s'ha "impulsat la digitalització i integració omnicanal" i consolidat "una evolució de marca capaç de connectar amb nous públics, l'excel·lència en la governança i la construcció d'una companyia global i tecnològicament sòlida". "Ara, en el marc del Pla GEM [Growth, Elevation, Mindset] –prossegueix aquesta cadena joiera que va superar l'any passat els 500 milions d'euros de facturació–, estem preparats per a afrontar nous reptes i continuar consolidant el nostre creixement".
Malgrat tot, no es tracta d'un relleu llargament meditat. O això es dedueix que Soler-Duffo no tingui prevista la seva següent aventura professional o que l'empresa no tingui lligat encara el seu relleu. Fonts coneixedores del procés comenten que ja hi ha un candidat i que només falta fer la proposta formal. Serà algú també aliè a la família fundadora, com Soler-Duffo. No es tracta, així doncs, –neguen des de la companyia– d'una reestructuració del model de governança, ni que les germanes Tous hagit d'agafar les regnes del dia a dia.
Focus en expansió internacional
Sigui com sigui, la meta prioritària és clara: que Tous comenci a invertir activament en expansió i creixement, especialment en l'exterior. Durant aquests últims anys, la companyia ha posat el focus a transformar la marca i a canviar en general, no tant a créixer. Ho ha fet igual, com a conseqüència natural d'aquests canvis, però ara volen centrar-se plenament en això.
La marca ha anunciat recentment el seu retorn a l'Argentina, per exemple. I el propi Soler-Duffo treia pit fa només dues setmanes al seu perfil de Linkedin de l'obertura de la primera botiga Tous a Berlín. Publicació, per cert, que acabava assegurant que quedaven per davant "quatre mesos de sorpreses, celebracions i projectes emocionants" per a la marca. "Per la recta final de l'any!", clamava en aquest missatge.
"Tous vol agrair a Carlos Soler-Duffo el seu lideratge, compromís i visió estratègica, que han estat fonamentals per a aconseguir aquests assoliments i preparar a la companyia per a aquesta etapa de creixement", afirma la companyia manresana.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025