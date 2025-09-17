Treballar fora del Bages pot costar 13 hores de trajecte cada setmana
Els treballadors destinen més de 200 hores i uns 5.000 euros a l'any per anar a la feina, segons la UGT · El sindicat analitza l'impacte de la mobilitat laboral i denuncia que és una "càrrega invisible" per als empleats
Redacció / Agències
Els treballadors catalans perden de mitjana 100 euros per setmana en desplaçar-se a la feina, cosa que equival a 5.000 euros a l'any, i dediquen unes 4,3 hores setmanals a anar i tornar del seu lloc, en total 200 hores anuals, segons estimacions del sindicat UGT. Un empleat del Bages que ha de sortir de la comarca i utilitzar transport públic hi dedica de mitjana 13,2 hores setmanals, mentre que al Berguedà hi ha persones que passen entre 12 o 13 hores amb cotxe cada setmana. En comparació, al Barcelonès qui va caminant dins del municipi només hi inverteix unes 2,1 hores.
Costos econòmics i socials
Qui treballa a prop de casa gasta al voltant d'uns 20 euros per setmana, mentre qui ho fa més lluny pot arribar a perdre 300 euros en els cinc dies de jornada, ha informat aquest dimarts en roda de premsa el sindicat. En el cas de comarques com el Bages i el Berguedà, els costos es disparen tant en diners com en temps, fent evident que agafar el cotxe no és un caprici, sinó una necessitat davant la manca d’alternatives ràpides i eficients.
L'organització es basa en les dades de 2023 de l'Enquesta de Mobilitat en Dia Laborable (EMEF) de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de la demarcació de Barcelona i els extrapola a la resta de municipis de Catalunya, per als quals no existeixen estadístiques pròpies.
UGT estima que, de mitjana, els treballadors de la demarcació dediquen 4,35 hores setmanals a anar i tornar de la feina, unes 200 hores a l'any, mentre que algunes persones poden arribar a 12 hores setmanals (unes 500 a l'any), cosa que suposa una prolongació significativa de la jornada laboral.
El secretari de mobilitat d'UGT, Jordi Muñoz, ha reivindicat en la roda de premsa que la mobilitat laboral no pot ser una "càrrega invisible per a la classe treballadora", ja que "la jornada laboral no comença en fitxar sinó en sortir de casa".
"Les persones treballadores no podem continuar pagant el cost de la mobilitat amb la nostra salut i la nostra butxaca", ha afegit.
Costos indirectes
Els costos no són només directes, com els de la targeta de mobilitat del metro T-Usual, la gasolina o els peatges, sinó també indirectes, per aquell salari que es deixa de percebre en el temps que les persones dediquen a desplaçar-se cap al seu lloc de treball.
Segons la UGT, caminar és el més barat per a distàncies curtes (menys de 2 km), mentre que per a trajectes de 2 a 10 km el cotxe estalvia temps i diners en reduir el salari no percebut durant el desplaçament.
Caminar menys de 500 metres costa al voltant de 20,7 euros a la setmana, conduir entre 5 i 10 km suposa uns 60 euros, i usar transport públic per a més de 50 km pot arribar als 302,7 euros setmanals.
Agafar el cotxe no és "un caprici"
El sindicat assenyala que el 59 % de la població de la demarcació de Barcelona utilitza el cotxe habitualment, no per elecció, sinó per la manca d'alternatives ràpides i econòmiques de transport públic, malgrat ser l'opció més contaminant.
De fet, les externalitats negatives del cotxe, com la pol·lució o el soroll, suposen un cost de 10 euros setmanals per persona, i per al total de la societat uns costos agregats de 2.000 milions d'euros.
José Rodríguez, tècnic de mobilitat i habitatge del sindicat, també s'ha referit a la desigualtat geogràfica, ja que les persones que menys temps dediquen a desplaçar-se són aquelles que van caminant dins del municipi i les que triguen més ho fan amb transport públic des d'altres comarques.
Per exemple, algú que viu al Barcelonès i es desplaça caminant dins del municipi tarda de mitjana unes 2,1 hores per setmana, però algú que viu al Bages i ha de moure's fora de la seva comarca en transport públic dedica de mitjana 13,2 hores del seu temps a aquesta activitat. "Hi ha un extrem molt gran entre qui ha de desplaçar-se en vehicle privat distàncies molt llargues des del Berguedà, que li surten 12 o 13 hores de desplaçament a la setmana, i qui té la sort que camina dins el mateix municipi", ha comparat el tècnic de mobilitat del sindicat, José Rodríguez.
UGT calcula a més que treballar des de casa podria estalviar 360.000 desplaçaments i fer que el treballador s'estalviés 100 euros setmanals.
"Hi ha una tendència que amb transport públic es triga més que caminant, amb bici o amb vehicle privat, s'està reproduint a tot arreu, i amb nivells per sobre de la prepandèmia. Barcelona està col·lapsada", ha afegit Rodríguez.
Reduir la jornada laboral
Per tot això, la UGT demana reduir la jornada laboral a les 37,5 hores i implementar el teletreball i les jornades intensives.
El sindicat ha recordat que el 2024 van morir 33 persones i més de 200 van patir ferides greus en el seu desplaçament a la feina, cosa que representa més d'un terç dels accidents greus o morts relacionades amb la feina, segons dades de l'Estadística d'Accidents de Treball recollides pel sindicat.
L'organització ha insistit en la necessitat de millorar el transport públic, tant de busos interurbans i de transport ferroviari, impulsar que la gent camini a la feina i donar suport a la transició cap als vehicles elèctrics.
